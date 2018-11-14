"Драгоценная органика" сверкнет на Тишинке

В Москве пройдет выставка-продажа украшений

"Бижутерия от винтажа до наших дней" вновь займет пространство ТВК "Тишинка" с 23 по 25 ноября. По словам организаторов, они традиционно придерживаются строгих правил: показывать посетителям всю палитру современной и старинной бижутерии, миксовать и искать новых талантливых участников, а также каждый раз готовить отдельный, практически музейный спецпроект.

Темой ноябрьской экспозиции станет "Драгоценная органика". Свои находки, сделанные на протяжении многих лет, покажут коллекционеры Ольга Бутеноп, Наталья Курбатова, Лариса Сергеева, Юлия Некрасова, Павел Карташев и Вадим Полубоярцев. Главное место в экспозиции займут украшения из органических материалов – слоновой кости, панциря черепахи, перламутра, кораллов, янтаря, киновари, гагата.

"Эти драгоценные вещи, как и многие другие на выставке "Бижутерия от винтажа до наших дней" можно купить: от серебряных брошей до браслетов из бакелита, от этнических ожерелий до авторских мужских перстней. Очки, шляпки, сумочки, платки также участвуют в общем параде", – заверили организаторы.

VIP-открытие выставки состоится 22 ноября. Вход на него будет осуществляться по специальным приглашениям или билетам.

Начало VIP-открытия в 19:00.