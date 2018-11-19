В Москве пройдет Russian Tech Week 2018

Участники узнают последние новости о мировых тенденциях

Одно из главных мероприятий года в области инновационных технологий проведут в столице 21-23 ноября.

Во время Russian Tech Week 2018 участники получат знания и связи, которые приходится накапливать годами. На мероприятии выступят более 180 топовых экспертов, которые подробно расскажут обо всех возможностях применения инновационных технологий, реальных кейсах и, конечно же, ответят на один из основных вопросов: какие именно возможности открывают новые технологии бизнесу и частным лицам.

Место проведения: Event-холл Инфопространство, г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4 (м. Кропоткинская, м. Парк Культуры).

Russian Tech Week 2018 затронет 6 актуальных тем:

1. Финтех

2. Искусственный интеллект, Big Data и нейросети

3. Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR)

4. Blockchain

5. Инвестиционный саммит

6. Аналитика для бизнеса

На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.

Среди спикеров конференции:

– Александр Галицкий — основатель венчурного фонда "Almaz Capital";

– Виктор Достов – председатель Совета, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД";

– Григорий Лещенко – директор по инвестициям, Венчурный Фонд Сколково;

– Ярослав Кабаков – заместитель генерального директора, АО "Инвестиционная компания "ФИНАМ";

– Денис Давыдов – Департамент IT-развития, Центр технологических изменений и инноваций, Банк "Открытие";

– Дмитрий Плахов – руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии". Председатель ассоциации и координатор "Сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга", руководитель разработки "СберТех";

– Артем Дуванов – директор по инновациям, НКО АО "Национальный расчетный депозитарий";

– Алексей Маланов – антивирусный эксперт, АО "Лаборатория Касперского";

– Александр Дмитриев – ведущий Системный Архитектор, Клиентский Центр IBM, Консультант по Индустриальным Решениям, IBM;

– Владимир Алексеев – ведущий системный архитектор IBM в России и СНГ;

– Евгений Джамалов – руководитель управления по инновациям Группы "М.Видео-Эльдорадо", и многие другие.

Что даст вам участие в конференции?

– Разберетесь в новых технологиях и перспективах их применения.

Что они из себя представляют? Как работают? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.

– Увидите прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.

Поймете, как новые технологии могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов, уже использующих эту технологию.

– Получите новые идеи для бизнеса и инвестиций.

Инвестируйте в инновации и зарабатывайте десятки тысяч долларов. Корпорации уже запускают новые направления, а небольшие стартап-команды привлекают миллионы на свои проекты в течение нескольких месяцев.

– Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.

Участники конференции – ядро аудитории, заинтересованное передовыми технологиями и развитием бизнес-проектов. Максимальная концентрация бизнес-сообщества России.

Подать заявку на участие, получить более подробную информацию о конференции, ее спикерах и программе можно по телефону +7(499)348-20-04 или на официальном сайте.