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Тысячи специалистов съедутся на международный блокчейн-форум #CRYPTOEVENT 2018 в Москве

Фото: vk.com/cryptoconference
Крупнейшее в сфере криптовалют мероприятие объединит 10 000 участников

27-28 марта Москва станет центром притяжения для российских и иностранных специалистов, занятых в криптоиндустрии: в ЦВК “Экспоцентр” состоится Международный блокчейн-форум #CRYPTOEVENT 2018 и масштабная “Криптовыставка”. Событие соберет более 10 000 участников со всего мира и станет самым крупным мероприятием в сфере криптовалют не только в России, но и в Европе.

Тысячи блокчейн-специалистов, майнеров, менеджеров ICO-проектов, экономистов и экспертов в области криптовалют из 20 стран мира соберутся на мероприятии, чтобы познакомиться с последними инновациями и блокчейн-разработками, а также послушать выступления авторитетных экспертов индустрии из Европы, США, России и других стран.

“Блокчейн уже давно вышел за пределы понятия “технология”, это целая отрасль экономики, в которой сосредоточены миллиарды долларов. Пока что у этой отрасли нет никаких границ: ни финансовых, ни правовых, ни географических. Поэтому и изучать ее нужно не только на уровне страны, а совместно с иностранными коллегами – этому и будет посвящен Международный экономический блокчейн-форум и “Криптовыставка”” в Москве, - рассказал Николай Волосянков, CEO CryptoEvent и организатор мероприятия.

Выступления экспертов пройдут в трех залах: “Инвестиции в криптовалюты”, “ICO”, “Технологии”. Основной темой докладов в главном зале станет инвестирование в криптовалюты, токены и грамотный выбор стратегий вложения средств, второй зал будет посвящен маркетингу в ICO, а в третьем -  IT-специалисты и стартаперы обсудят инновационные технические разработки на базе блокчейн.

На Международном блокчейн-форуме свои доклады представят более 60 спикеров: топ-менеджеры международных компаний, иностранные крипто-эксперты, зарубежные разработчики, эксперты в сфере информационной безопасности и другие.

Участие на данный момент подтвердили представители крупнейших ICO-проектов России: Дмитрий Мариничев (CEO Russian Mining Coin, собрали  $43,2 млн.), Игорь Лебедев (CTO SOMN, $42 млн. в ходе ICO), Александр Бородич (CEO Universa Blockchain, привлекли на ICO $28 млн.).

Также в блокчейн-форуме CRYPTOEVENT участвуют Владислав Кочетков, председатель правления ФИНАМ; Константин Гольдштейн, главный технический евангелист Microsoft; Павел Новиков, директор Центра FinTech&Blockchain “Сколково”; Катерина Каминская, представитель рейтингового агентства ICObench; Роман Поволоцкий, лидер “Кибер России”, Анатолий Анатолий Радченко, Со-основатель uttoken.io; Алекс Курашенко, IR-консультант (North America Business Development Co) и многие другие.

В течение двух дней участникам мероприятия будет доступна “Криптовыставка”. Свои стенды представят более 100 компаний: криптообменники и криптобиржи, инвестиционные фонды, ICO-проекты, поставщики оборудования для майнинга, сервисы для трейдинга, консалтинговые и маркетинговые компании, блокчейн-платформы и другие профильные организации.

Выставка и форум будут работать с 9.00 до 19.00 27 и 28 марта в ЦВК “Экспоцентр” (павильон 8, зал 1). Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.  

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