Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Онлайн-портал записи к врачу: как выбрать лучшего специалиста

Фото: www.globallookpress.com
От профессионализма, опыта и человеческих качеств врача напрямую зависит результативность лечения

Поэтому осознанный выбор специалиста является одной из ключевых задач каждого пациента. Добавим к этому разницу в ценах в той или иной клинике, отличающееся географическое расположение медицинских учреждений, график работы и получается, что для объективного выбора оптимального врача или диагностического центра пациенту нужно переработать массу информации.

В любом крупном городе, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других мегаполисах работают сотни коммерческих медицинских учреждений. Все они позиционируют себя как лучший вариант для каждого клиента, активно рекламируют и продвигают свои услуги.

Разобраться в объеме предложенной информации, отсеять рекламу, найти подходящего по всем параметрам специалиста или диагностический кабинет можно с помощью относительно новых сервисов онлайн записи. Одним из них является сервис Meds.ru. Он работает уже два года, и в данный момент обрабатывает более 10 тысяч заявок пациентов при общем посещении в 100 тысяч пользователей в месяц. В данный момент сервис расширяет географию и работает с целым рядом городов по всей России.

Первая задача, с которой можно справиться с помощью этого портала – это поиск и сравнение поставщиков медицинских услуг, в зависимости от интересующей процедуры или специализации врача. Достаточно выбрать город, по желанию указать предпочтительную станцию метро или район города, а также интересующее направление – например, педиатрию или УЗИ.

Вторая задача – это выбор оптимального варианта. Результатом поиска становятся анкеты тех врачей или клиник, которые соответствуют запросу. Портал дает информацию в виде краткого описания каждого варианта, дает возможность сравнить цены в разных клиниках, а также почитать отзывы и комментарии других пациентов о конкретных врачах.     

Наконец, с помощью портала можно тут же записаться на прием, оставив соответствующую заявку на странице сайте. Немаловажно, что весь предложенный пользователям функционал остается полностью бесплатным и общедоступным без каких-либо ограничений.

Вместе с тем, сервис активно расширяет каталог клиник, с которыми ведется сотрудничество. С одной стороны, клиники заинтересованы в портале как источнике клиентов, а с другой стороны – здоровая конкуренция с другими клиниками в теории должна улучшить качество услуг и скорректировать цены.     

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Россию поразила новая чума

Безалаберность аграриев привела к проблеме, у которой пока нет решения

"Турецкому потоку" проложили путь

Трубопровод протянут через четыре государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей