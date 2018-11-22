Онлайн-портал записи к врачу: как выбрать лучшего специалиста

От профессионализма, опыта и человеческих качеств врача напрямую зависит результативность лечения

Поэтому осознанный выбор специалиста является одной из ключевых задач каждого пациента. Добавим к этому разницу в ценах в той или иной клинике, отличающееся географическое расположение медицинских учреждений, график работы и получается, что для объективного выбора оптимального врача или диагностического центра пациенту нужно переработать массу информации.

В любом крупном городе, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других мегаполисах работают сотни коммерческих медицинских учреждений. Все они позиционируют себя как лучший вариант для каждого клиента, активно рекламируют и продвигают свои услуги.

Разобраться в объеме предложенной информации, отсеять рекламу, найти подходящего по всем параметрам специалиста или диагностический кабинет можно с помощью относительно новых сервисов онлайн записи. Одним из них является сервис Meds.ru. Он работает уже два года, и в данный момент обрабатывает более 10 тысяч заявок пациентов при общем посещении в 100 тысяч пользователей в месяц. В данный момент сервис расширяет географию и работает с целым рядом городов по всей России.

Первая задача, с которой можно справиться с помощью этого портала – это поиск и сравнение поставщиков медицинских услуг, в зависимости от интересующей процедуры или специализации врача. Достаточно выбрать город, по желанию указать предпочтительную станцию метро или район города, а также интересующее направление – например, педиатрию или УЗИ.

Вторая задача – это выбор оптимального варианта. Результатом поиска становятся анкеты тех врачей или клиник, которые соответствуют запросу. Портал дает информацию в виде краткого описания каждого варианта, дает возможность сравнить цены в разных клиниках, а также почитать отзывы и комментарии других пациентов о конкретных врачах.

Наконец, с помощью портала можно тут же записаться на прием, оставив соответствующую заявку на странице сайте. Немаловажно, что весь предложенный пользователям функционал остается полностью бесплатным и общедоступным без каких-либо ограничений.

Вместе с тем, сервис активно расширяет каталог клиник, с которыми ведется сотрудничество. С одной стороны, клиники заинтересованы в портале как источнике клиентов, а с другой стороны – здоровая конкуренция с другими клиниками в теории должна улучшить качество услуг и скорректировать цены.

