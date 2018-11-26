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На Красной площади 9 декабря ГУМ-каток откроет свой лед для всех любителей добрых дел. Это будет Зимний праздник жизни - заряд бодрости на весь день, праздничные подарки, сладости и сувениры на рождественской ярмарке в самом сердце столицы.
Детей и взрослых ждут на семейном катании. Участвуя в Зимнем празднике, гости не только весело и с пользой проведут время с родными и близкими, но и помогут спасти жизнь тяжело больного ребенка, подопечного фонда "Линия жизни".
В этом году помощь будет направлена Семеновой Нине из Подмосковья. У девочки диагностирована саркома Юинга. На онкологический эндопротез плечевой кости необходима сумма в 3 млн 10 тыс. 446 руб. и 70 копеек.
"Помогать – правильно, просто, приятно, полезно! Заболевшие дети – очень грустная история для всех нас. Очевидно, если мы будем хандрить, эти истории так и останутся грустными.Мы стремимся привлекать средства максимально позитивно и пытаемся пробудить в людях желание стать участниками наших благотворительных проектов. Присоединяйтесь", – рассказала о предстоящем событии президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.
На протяжении всего Зимнего праздника жизни с гостями будут Дед Мороз, аниматоры, волонтеры. Гостей на катке встретит милая любознательная Свинка Пеппа, покорившая сердца детей во всем мире. Сделать памятное фото со Свинкой Пеппой смогут все желающие. А чтобы не замерзнуть в перерывах между катанием, можно отдохнуть в кафе и выпить горячего чая.
Сбор с 09:30. В 09:45 – открытие и официальная часть. Катание на коньках с 10:00 до 11:00.
О билетах:
Билет без подарка действителен на одного человека, выдается за пожертвование – от 500 руб., с подарком – от 700 рублей.
Для детей до двуххлет вход свободный (билет не выдается).
Каждый билет включает в себя катание, помощника фигуриста и прокат коньков.
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