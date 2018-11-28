Новогодние приключения Буратино покажут в ММДМ

Нибиру
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Мюзикл-сказку от настоящих волшебников представят в Театральнном зале Московского Международного дома музыки. Текст написал поэт Юрий Энтин, чарующую музыку знаменитый композитор Алексей Рыбников, автор многих детских киномюзиклов, в том числе "Про Красную Шапочку. Продолжение старой истории". А режиссёр Алексей Рыхлов, известный своими работами в музыкальном театре, кинематографе и жанре арт-инсталляций, воплотил в жизнь популярную и занимательную историю, сохранив при этом тот самый "мир Буратино", который мы все помним из детства.
"Новогодние приключения Буратино" – это история о настоящей дружбе, веселых авантюрах и любопытстве! Тёплая атмосфера и мелодичность, любимые герои, интерактив с залом, хореографические, акробатические и юмористические номера, а также искренний энтузиазм молодых и талантливых актеров покорят всех без исключения!
Это не просто история, это познавательная сказка для подрастающего поколения, знакомая, в первую очередь родителям, и призванная научить юных зрителей важным человеческим качествам: дружбе, пониманию и взаимовыручке. Кратко о нем можно сказать фразой Карабаса Барабаса: "Это просто праздник какой-то!"
Постановка насыщена неожиданными сюжетными поворотами, ведь действие происходит на Новый год, а если впереди такой долгожданный праздник, будет и чудесная праздничная Ёлка, Дед Мороз и самое настоящее Новогоднее чудо!
Это путешествие в сказку станет наилучшим новогодним подарком ребенку.
Важная и полезная информация
Постановку будут показывать со 2 по 8 января 2019 года
Сеансы – в 11:00, 14:00 и 17:00
Приходить лучше за час до начала представления
В фойе детей будет ожидать раус-программа и праздничная новогодняя елка.
Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.
Дети до трех лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях.
Шоу длится 1 час 10 минут.
Стоимость подарка – 650 рублей
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