Новогодние приключения Буратино покажут в ММДМ

Это будет яркая и самая добрая премьера

Мюзикл-сказку от настоящих волшебников представят в Театральнном зале Московского Международного дома музыки. Текст написал поэт Юрий Энтин, чарующую музыку знаменитый композитор Алексей Рыбников, автор многих детских киномюзиклов, в том числе "Про Красную Шапочку. Продолжение старой истории". А режиссёр Алексей Рыхлов, известный своими работами в музыкальном театре, кинематографе и жанре арт-инсталляций, воплотил в жизнь популярную и занимательную историю, сохранив при этом тот самый "мир Буратино", который мы все помним из детства.

"Новогодние приключения Буратино" – это история о настоящей дружбе, веселых авантюрах и любопытстве! Тёплая атмосфера и мелодичность, любимые герои, интерактив с залом, хореографические, акробатические и юмористические номера, а также искренний энтузиазм молодых и талантливых актеров покорят всех без исключения!

Это не просто история, это познавательная сказка для подрастающего поколения, знакомая, в первую очередь родителям, и призванная научить юных зрителей важным человеческим качествам: дружбе, пониманию и взаимовыручке. Кратко о нем можно сказать фразой Карабаса Барабаса: "Это просто праздник какой-то!"

Постановка насыщена неожиданными сюжетными поворотами, ведь действие происходит на Новый год, а если впереди такой долгожданный праздник, будет и чудесная праздничная Ёлка, Дед Мороз и самое настоящее Новогоднее чудо!

Это путешествие в сказку станет наилучшим новогодним подарком ребенку.

Важная и полезная информация

Постановку будут показывать со 2 по 8 января 2019 года

Сеансы – в 11:00, 14:00 и 17:00



Приходить лучше за час до начала представления

В фойе детей будет ожидать раус-программа и праздничная новогодняя елка.

Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.

Дети до трех лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях.

Шоу длится 1 час 10 минут.

Стоимость подарка – 650 рублей