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ММДМ приглашает в путешествие по стране сказок Пушкина

Фото: Пресс-служба
Продюсерский центр "Дилявер" представляет удивительный проект

На сцене Светлановского зала Московского Международного дома музыки пройдет "Новогоднее путешествие в страну сказок А.С. Пушкина". Гостей ждет красочный и яркий музыкальный спектакль, наполненный глубоким смыслом, волшебными превращениями, красивыми мелодиями и, конечно же, персонажами любимых сказок.

Знакомые всем, они оживут на глазах, расскажут и покажут зрителям объединенные в одно целое три произведения великого поэта – "Сказку о рыбаке и рыбке", "Сказку о попе и его работнике Балде" и "Сказку о золотом петушке".   

Дети и взрослые окажутся в мире волшебных героев и превращений, эффектных музыкальных и вокальных номеров, интересных сказочно-научных дискуссий разговорчивого "дуба зеленого" и "кота ученого". Практически каждый пушкинский персонаж продемонстрирует свои вокальные данные в сольном выступлении. Ну а самый звездный номер исполнит, конечно же, Дедушка Мороз.

Музыкальный спектакль подарит детям радость, много ярких улыбок и веселого смеха от знакомства с удивительным миром сказок. Только в этом случае новогодняя ночь останется в памяти ребенка на всю жизнь.

Дети – цветы жизни и счастье родителей, поэтому искренние новогодние пожелания от героев сказок порадуют зрителей, создадут незабываемую сказочную атмосферу праздника и, непременно, воплотятся в Новом году.

И стоит открыть дверь в самые добрые, любимые и незабываемые сказки А.С. Пушкина для своих детей.

Важная и полезная информация

Постановку будут показывать со 2 по 8 января 2019 года

Сеансы – в 11:00, 14:00 и 17:00

Приходить лучше за час до начала представления

В фойе детей будет ожидать раус-программа и праздничная новогодняя елка.

Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.

Дети до трех лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях.

Шоу длится 1 час 10 минут.

Стоимость подарка – 650 рублей

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