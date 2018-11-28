ММДМ приглашает в путешествие по стране сказок Пушкина

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На сцене Светлановского зала Московского Международного дома музыки пройдет "Новогоднее путешествие в страну сказок А.С. Пушкина". Гостей ждет красочный и яркий музыкальный спектакль, наполненный глубоким смыслом, волшебными превращениями, красивыми мелодиями и, конечно же, персонажами любимых сказок.
Знакомые всем, они оживут на глазах, расскажут и покажут зрителям объединенные в одно целое три произведения великого поэта – "Сказку о рыбаке и рыбке", "Сказку о попе и его работнике Балде" и "Сказку о золотом петушке".
Дети и взрослые окажутся в мире волшебных героев и превращений, эффектных музыкальных и вокальных номеров, интересных сказочно-научных дискуссий разговорчивого "дуба зеленого" и "кота ученого". Практически каждый пушкинский персонаж продемонстрирует свои вокальные данные в сольном выступлении. Ну а самый звездный номер исполнит, конечно же, Дедушка Мороз.
Музыкальный спектакль подарит детям радость, много ярких улыбок и веселого смеха от знакомства с удивительным миром сказок. Только в этом случае новогодняя ночь останется в памяти ребенка на всю жизнь.
Дети – цветы жизни и счастье родителей, поэтому искренние новогодние пожелания от героев сказок порадуют зрителей, создадут незабываемую сказочную атмосферу праздника и, непременно, воплотятся в Новом году.
И стоит открыть дверь в самые добрые, любимые и незабываемые сказки А.С. Пушкина для своих детей.
Важная и полезная информация
Постановку будут показывать со 2 по 8 января 2019 года
Сеансы – в 11:00, 14:00 и 17:00
Приходить лучше за час до начала представления
В фойе детей будет ожидать раус-программа и праздничная новогодняя елка.
Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.
Дети до трех лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях.
Шоу длится 1 час 10 минут.
Стоимость подарка – 650 рублей
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