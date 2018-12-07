"Линия жизни" подготовила подарок врачам

Фонд передает комплект высокотехнологичного оборудования Российской детской клинической больнице

Благодаря многолетней совместной работе РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России и благотворительной организации стало возможно точечное изучение потребностей крупной государственной клиники федерального значения. Передаваемое фондом оборудование позволит повысить качество и скорость оказания медицинской помощи пациентам.

Сотрудничество Минздрава и НКО имеет особое значение. Совместная работа повысит эффективность оказываемой фондом высокотехнологичной медицинской помощи в государственных клиниках. Комплексная поддержка откроет новый этап развития сектора благотворительности в Российской Федерации.

"Помощь, оказанная фондом "Линия жизни" для больницы, – это не только адресная помощь нашим пациентам. Самое ценное в нашем сотрудничестве – это системный и долговременный подход для использования самых современных и востребованных высоких технологий в работе наших специалистов", – заявил и.о. главврача РДКБ профессор Петр Шумилов.

А президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова , в свою очередь, отметила: "Приятно осознавать, что с помощью системы NIM-ECLIPSE NS и лазерной установки М22 ResurFX, мы сможем помочь большому количеству детей-пациентов РДКБ. Финансирование оборудования для российских больниц позволяет оказывать именно системную помощь, а не адресную. Передавая врачам РДКБ эти два аппарата, мы хотим достичь уровня европейского стандарта в области оказания медицинской помощи детям с применением высоких технологий в области нейро– и лазерной хирургии".

Система NIM-ECLIPSE поможет спасти тысячи детей. 5 млн 277 тыс. 534 рубля

На сегодняшний день практически любая операция на позвоночнике связана с риском повреждения нервов. Раздражение или повреждение нерва во время процедуры может сопровождаться тяжелыми физическими последствиями – временным или постоянным неврологическим дефицитом, вплоть до инвалидизации.

Нейромониторинг, в свою очередь, уменьшает число неврологических осложнений. с его помощью хирург может локализовать и оценить состояние нерва, а также отслеживать жизненно-важные функции пациента, чтобы избежать необратимого повреждения нерва и снизить риск неврологического дефицита после операции.



По запросу ФГБУ РБКБ МЗ РФ фонд "Линия жизни" профинансировал приобретение системы нейромониторинга NIM-ECLIPSE NS. Проведение спинального мониторинга с помощью системы NIM-ECLIPSE NS позволяет уменьшить риск повреждения нервов и улучшить исход операции.

Преимущества системы NIM-ECLIPSE NS. 9 млн 51 тыс. 502 руб 80 копеек.

Пациент • Предотвращение неврологического дефицита. • Быстрое восстановление после операции и сокращение сроков госпитализации. Нейрофизиолог • Больший контроль над процедурой. • Возможность нейромониторинга при большем числе процедур. Хирург • Уверенность во время операции. • Возможность нейромониторинга во время сложных операций и минимально инвазивных процедур. Лечебное учреждение • Уменьшение затрат на лечение путем сокращения числа повторных операций. • Высокая окупаемость вложений

Многомодульная платформа М22 ResurFX, лазерный модуль

Фракционный лазер ResurFX используется для неаблятивного ремоделирования поверхности кожи. Область применения M22 обширна и прежде всего это лечение рубцовых деформаций, в том числе травматических рубцов, рубцов постакне и стрий на коже, а также лечение пигментных дисхромий, в том числе на коже темного цвета, лечение актинического кератоза. Возможности аппарата M22 позволят: проводить эффективное лечение по более, чем 30 показаниям и гарантировать любому пациенту самый высокий уровень безопасности.

Благодаря многомодульной платформе М22 в РДКБ смогут усилить оказание помощь детям с врожденными и приобретенными грубыми нарушениями внешности и жизненных функций. Проведение лечения с использованием инновационных технологий позволяет провести полную медико-социальную реабилитацию детей.

На сегодняшний день в стране рождается 2 – 10% детей с сосудистыми патологиями различного происхождения. К сожалению, такие дети очень часто воспринимаются обществом как неуместные в силу своих пугающих внешних отклонений.

В результате отсутствия своевременной медицинской помощи дети с данными видами патологий становятся глубокими инвалидами и изгоями в школе. Невозможность полноценной жизни в следствие проблем с внешностью – признаны одними из основных причин подросткового суицида.

Фонд "Линия жизни" и ФГБУ РДКБ МЗ РФ сотрудничают с 2004 г. и по настоящее время в рамках оказания помощи детям с самыми тяжелыми диагнозами. За этот период помощь была оказана 142 тяжелобольным детям. Из них: деформация черепа – 122; саркома – 10; гидроцефалия – 2; ЧЛХ – 5; нейрохиругия – 2; особый случай – 1.

О фонде "Линия жизни":

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" оказывает адресную помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования, медицинские исследования.

Программы фонда — эндопротезирование при костной саркоме, "ИВЛ в домашних условиях" (осуществляется в партнерстве с Министерством здравоохранения РФ), программа "Альфа-Эндо" (в партнерстве с фондом CAF).

Благотворительный фонд "Линия жизни" поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям. Фонд помог улучшить качество жизни более 9850 тяжелобольных детей. "Линия жизни" финансирует лечение детей по всей России.

Сайт фонда - www.life-line.ru