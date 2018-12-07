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В "Вегас Сити Холле" состоится премьера 

Впервые на московской сцене покажут спектакль по мотивам одной из самых любимых детских книг

Постановку "Баранкин, будь человеком!" по мотивам одноименной повести В.В. Медведева можно будет увидеть 12 декабря. Веселая и увлекательная история о приключениях двух друзей – Юры Баранкина и Кости Малинина – любима многими поколениями детей за сюжет, легкость изложения и ответы на некоторые, иногда не совсем детские, вопросы.

Это сказка о ленивых мальчиках, которые не хотели учиться, а хотели быть то птицами, то муравьями, то бабочками. Побывав всеми этими существами, они поняли, как важно много знать, уметь и быть трудолюбивыми. 

Сова став людьми, ребята совершенно поменяли свою жизнь. Они стали усердно учиться и с удовольствием участвовать в общественных делах.

Музыкальный спектакль "Баранкин, будь человеком" создается совместно с артистами Детского музыкального театра юного актера под руководством режиссера-постановщика Александра Федорова.

Композитор – Ефрем Подгайц, заслуженный деятель искусств, автор более 280 музыкальных произведений (13 опер, 6 мюзиклов, 2 балетов, симфонических, камерных, хоровых, вокальных произведений), широко исполняемых на фестивалях, конкурсах и концертах в России, на Украине, во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Венгрии, Японии, Швейцарии, Хорватии, США, записанных на пластинках и компакт-дисках, музыки к кинофильмам и спектаклям.

Либретто – Л. Яковлев. Музыкальный руководитель – А.Тарасова.

Сценография – М. Обрезко. Художник по костюмам – Е. Бочкова

Сайт, на котором можно узнать о спектакле, – https://vegas-hall.ru/afisha/barankin/  

Виктория ЛАРИНА
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