EMIN отметит день рождения на сцене

В этом году артист даст два сольных шоу в Crocus City Hall 10 и 11 декабря

Каждый год EMIN старается удивить свою публику новой музыкальной программой и премьерой песен, и этот год не станет исключением! Зрителей как всегда будут ждать лучшие и новые хиты, яркое и стильное шоу, а главное, особенная атмосфера и только живой звук!

В 2017 году, в рамках своего седьмого по счету концерта в стенах Крокус Сити Холла EMIN презентовал новый альбом "Прости, моя любовь" и представил большинство песен с пластинки вместе со своими друзьями-артистами, с кем его связывает не только дружба, но и творчество. Этот вечер на сцене вместе с EMIN’ом разделили: Максим Фадеев, LOBODA, Полина Гагарина, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, группа A'STUDIO, Алексей Воробьев, Игорь Николаев и Владимир Кузьмин.

EMIN – обладатель престижных музыкальных наград: World Music Awards в номинации "Лучший исполнитель из Азербайджана" (2014 г.), "Золотой граммофон" за песню "Я лучше всех живу" (2014 г.), "Премия МУЗ-ТВ", победитель в номинации "Лучший Альбом" ("Начистоту", 2015 г.), "Звуковая дорожка МК", победитель в номинации "Sexy M" (2015 г.), "Самый стильный музыкант" по версии GQ "100 самых стильных" (2016 г.), "Самый стильный мужчина" по версии HELLO "Самые стильные в России" (2016 г.), "Премия МУЗ-ТВ" победитель в номинации "Лучшая песня на иностранном языке" (Boomerang, 2016 г.), лауреат премии Нового радио "Высшая лига" за песню "Рядом Проснуться" (2016 г.) и многие др. Также вместе с Григорием Лепсом и Сергеем Кожевниковым EMIN организовал международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", который прошел в городе Баку уже в третий раз.



* в конфигурации зала возможны изменения

Продолжительность: 2 часа