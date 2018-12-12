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Звезда мюзиклов даст сольный концерт

Фото: Пресс-служба
Известный артист выступит в Московском Международном доме музыки

Сольный концерт Ивана Ожогина в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония" состоится в Светлановском зале 25 января. За дирижерским пультом – приглашенный дирижер из Санкт-Петербурга Андрей Медведев. Поклонников артиста в этот зимний январский вечер ждет микс из шедевров мировой музыки – от композиций Мишеля Леграна и других хитов зарубежной и советской эстрады, песен из кинофильмов и арий из мюзиклов до рок-баллад Scorpions и хитов группы Queen.

Иван Ожогин – актер, певец, лауреат "Золотой маски", исполнитель главных ролей в мюзиклах "Призрак Оперы", "Бал вампиров", "Мастер и Маргарита", "Джекилл и Хайд", "Чикаго", обладатель бархатного тенора и универсального таланта. Ему под силу донести до слушателей любую мелодию: будь то старинный романс, эстрадный шлягер или даже ария из металл-оперы и, конечно же, номера из знаменитых мюзиклов. Кроме того, Иван поет на 15 языках мира, работает в музыкальных театрах Германии и успел обрести поклонников своего таланта в Европе.

Большое сольное выступление Ивана Ожогина в Москве обещает стать для его поклонников увлекательным путешествием по многим музыкальным жанрам и направлениям. Новый же зритель получит уникальную возможность открыть для себя всю многогранность творческого таланта артиста.

"Русская филармония" – один из наиболее востребованных оркестров России, он с успехом выступает в крупнейших концертных залах страны и за рубежом. С оркестром сотрудничают Роберто Аланья, Хосе Каррерас, Хосе Кура, Николай Луганский, Денис Мацуев, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Александр Малинин, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, группа "Би-2" и другие.

Андрей Медведев – руководитель Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга, именитый дирижер и композитор. Вместе с Иваном они сыграли уже не один концерт в Петербурге и Самаре. 25 января они впервые встретятся на московской сцене.

"Маэстро обладает потрясающей энергетикой, как только Андрей Николаевич надевает смокинг, выходит на сцену и берет в руки дирижерскую палочку, он будто расправляет крылья и начинает парить над оркестром, с ним всегда легко и спокойно работать", – с восхищением рассказал о коллеге Иван Ожогин.

Билеты можно приобрести на сайте.

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