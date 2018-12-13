Аида Гарифуллина блеснула в Москве

Знаменитая оперная певица дала сольный концерт в столичной консерватории

Она выступала в Большом зале 11 декабря. Гарифуллина представила московской публике новую программу, созданную совместно с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением главного дирижера и художественного руководителя Александра Сладковского.

Каждое выступление Аиды в столице – особое событие. Еще недавно о певице, завоевавшей сцены лучших оперных домов и концертных залов мира, в России почти ничего не слышали: ее карьера развивалась в основном на Западе. Выбрав в качестве своих "университетов" вокальные классы в Нюрнберге и Вене, Аида буквально взорвала оперный мир победой на конкурсе оперных певцов Пласидо Доминго Operalia (2013), с которой началось ее стремительное восхождение на оперный Олимп. "Аида Гарифуллина – новая звезда оперного небосклона", – откликнулась немецкая пресса на первые же ее выступления.

Она успела исполнить главные партии в Мариинском театре (Наташа Ростова, Шемаханская царица, Джильда. Сюзанна, Адина), получить приглашение в труппу Венской оперы, побывать на Венском и Дрезденском балу, спеть на Зальцбургском фестивале и даже на открытии и закрытии Чемпионата мира по футболу в Москве.

Сегодня Аида Гарифуллина – непревзойденная Джульетта (именно на эту партию в опере Гуно, ставшую ее "визитной карточкой", в прошлом сезоне ее пригласил барселонский Большой театр "Лисео") и моцартовская Церлина в "Дон Жуане", – партия, в которой состоялся ее дебют на сцене Метрополитен-опера (Нью-Йорк).

Настоящим испытанием стала для нее работа с Дмитрием Черняковым над партией Снегурочки в парижской Опера де Бастий (холодной полуземной девушки, не знающей жизни, ищущей любви), в которой Аида, как писала пресса, очень трепетно, внимательно и хрупко спевшая и сыгравшая заглавную героиню, впервые почувствовала себя не только певицей, но и актрисой.

Все эти грани ее таланта были эффектно представлены в новой программе на сцене Большого зала Московской консерватории. В нее вошли арии из опер, романсы и песни, записанные фирмой Decca для ее дебютного альбома 2017 г., отмеченного престижнейшей немецкой премией ECHO Klassik: вальс Джульетты оперы Гуно, романс Чайковского "О, дитя! Под окошком твоим", татарская народная песня "Аллюки". А также – знаковая сцена таяния Снегурочки Римского-Корсакова, сцена Джульетты с ядом из "Ромео и Джульетты" Гуно, знаменитая Casta Diva Беллини и менее популярная, но не менее прекрасная ария Русалки из одноименной оперы Дворжака.

И в конце – в память о выдающемся певце Дмитрии Хворостовском. Аида спела с ним последний в его жизни концерт на фестивале в австрийском Графенегге, прозвучала тихая "Элегия" Массне.

С партнером по сцене – Государственным симфоническим оркестром республики Татарстан – певицу, родившуюся в Казани, связывают давние творческие контакты. Под управлением Александра Сладковского этот коллектив стал одним из ведущих российских оркестров, хорошо известных как у нас, так и за рубежом.

Их совместная программа – настоящий творческий тандем, оркестру в ней отведена далеко не аккомпанирующая роль. Блеск итальянских увертюр Россини и Беллини в ней чередуется с диковатой архаикой "Половецких плясок" Бородина (исполненных при участии Камерного хора Московской консерватории), зловещестью ветхозаветного востока "Самсона и Далилы" Сен-Санса, характерностью "Пляски скоморохов" из музыки к сказке "Снегурочка" Чайковского и грациозностью его же Вальса из "Спящей красавицы".



В дальнейшем графике Аиды Гарифуллиной – Мариинский театр, Метрополитен-опера, Берлинская и Венская государственная опера. Поэтому московская публика с особой теплотой принимала ее выступление (организованное концертным проектом Moscow Nights) – пока, к сожалению, одно из столь редких в столице.