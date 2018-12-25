Создавая будущее: лучшие компании удостоились премии "Время инноваций"

В Москве прошла церемония вручения наград за нестандартное мышление

Инновации – это не только уникальные изобретения или новые открытия, новшества проникают во все сферы жизни. Инновации фокусируются на эффективности, а в бизнесе – на экономической рентабельности. Отличительным качеством новатора является визионерское и нестандартное мышление.

Уже восьмой раз итоговое мероприятие премии "Время инноваций" становится местом встречи тех, кто понимает значимость инноваций и определяет инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

В начале декабря в Красной Поляне в рамках VIII Ежегодной премии "Время инноваций" состоялась третья конференция "Инновации – к качественному экономическому росту". На деловой части спикеры поделились своими инновационными разработками в производстве, проектировании среды, трансформации образовательного процесса, деловых коммуникациях, юриспруденции, IT и телемедицине.

Завершением дня стала торжественная церемония награждения лауреатов премии. Независимой награды удостоились лишь те компании, которые не словом, а делом демонстрируют прогрессивность бизнеса за счет ведения активной инновационной деятельности.

В числе избранных компаний-флагманов бизнеса награды удостоены "Аэрофлот", ПАО Сбербанк, СК "Ингосстрах-Жизнь", компания "ПРАВОКАРД", Альфа-Банк и "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "Сеннхайзер Аудио", Yota, Киви Банк, Страховой Дом ВСК, IBM iX, Samsung Electronics Rus Company, Бренд линз для очков Crizal, НДВ-СУПЕРМАРКЕТ НЕДВИЖИМОСТИ, Империал Парк Отель & SPA, Performance Group, ЗАО "ТЭК-Торг", ASUS, сеть стоматологических клиник Smile-at-Once, компания BQ.

Для компаний, существо которых – цифровизация в чистом виде, инновационный подход в работе не является отличительной особенностью, это скорее фундаментальная необходимость, именно поэтому обладание премией – неоспоримое подтверждение лидерства в эпоху цифровой эры. ""В поисках невероятного" – девиз компании ASUS, который наиболее точно отражает наше стремление к инновациям", – говорит директор по сервисному обслуживанию ASUS в России, Сергей Кудрявцев. – Эта награда особенна важна для нас, потому что полностью раскрывает наш подход к развитию компании".

Для современных организаций по всему миру и в любой отрасли масштабные инновации являются критической составляющей успешных бизнес-стратегий, охватывающие, в том числе, разработку и внедрение новых продуктов и услуг. Технологические компании, в свою очередь, готовы предоставлять необходимые ресурсы, экспертизу и инструментарий, что особенно важно для бизнесов и организаций, у которых недостаточно своих компетенций.

Digital-агентство IBM iX создает креативные решения в помощь разработке бизнес-стратегий и построению клиентского опыта. "Мы рады стать лауреатом премии "Время инноваций" в номинации "Открытие года". Высокая награда для нас является свидетельством признания заслуг российской команды и актуальности услуг, – прокомментировал победу руководитель IBM iX в Центральной и Восточной Европе Евгений Соколов. – IBM iX – это принципиально новый взгляд на консалтинг. Наша команда объединяет ярких и талантливых людей: консультантов, исследователей̆, дизайнеров и разработчиков, задача которых – привнести в бизнес новые, креативные идеи, применяя передовые технологии и изменяя формат работы компании".



Главный ориентир инноваций в бизнесе – экономическая эффективность, но достигнуть высоких показателей не представляется возможным без глубокой трансформации всех бизнес-процессов. Внедрение управленческих инноваций с учетом актуальных технологических возможностей и потребностей самой компании – одна из составляющих успеха. О своей победе и новых технологиях рассказал генеральный директор "НДВ-СУПЕРМАРКЕТ недвижимости" Александр Хрусталев: "Приятно, что наши разработки отмечены профессионалами. Будущее за технологиями, в них надо вкладываться. Мы активно внедряем инновационные технологии в рабочий процесс, создали собственную CRM-систему, которая помогла нам увеличить количество продаж и улучшить эффективность работы в целом".

Диджитализация экономики открывает широкие перспективы для бизнеса и ставит компании перед необходимостью учитывать новые реалии. При этом зачастую именно бизнес становится проводником технологических тенденций. "Мы работаем в такой сфере, где существенная часть развития может обеспечиваться только за счет внедрения инноваций. В качестве ключевого направления инновационного развития на ближайшее будущее мы видим цифровизацию всего процесса закупочной деятельности, как на базе облачных систем класса SRM, так и за счет онлайн-интеграции с внутренними системами закупок заказчиков", – делится планами развития компании генеральный директор "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин.

Интенсивное развитие технологий во всем мире позволяет упростить многие трудоемкие процессы. Ритейлеры не остались в стороне, внедряя инновации, как в процессы розничной торговли, так и в сами продукты. "Crizal – это технологичное решение, которое каждый день помогает россиянам видеть лучше, а значит, и жить лучше. Мы рады получить столь высокую оценку, и будем дальше работать над усовершенствованием наших продуктов, чтобы помочь людям улучшать зрение", - рассказал об инновационной разработке глава Группы Essilor в России Вадим Король.

"Наш флагман BQ-6200L Aurora – это воплощение самых инновационных технологий на сегодняшний день: функция 3D Face Unlock на базе искусственного интеллекта, мощнейший восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, большой безрамочный экран и "умные" камеры для настоящих фотошедевров. Нам очень приятно, что этот смартфон стал "Продуктом года", – генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов рассказал, какой именно продукт был удостоен престижной награды.

Внедрение инноваций – непрерывный творческий процесс лидеров ритейла. Именно поэтому в числе лауреатов премии – много имен, неоднократно удостоенных награды.

"Команда "Империал Парк Отель & SPA" всегда нацелена на то, чтобы развиваться, двигаться вперед. Новые проекты есть всегда, так что мы будем их разрабатывать и внедрять. За новыми проектами – будущее!" – рассказала коммерческий директор Отеля Наталья Кузнецова.

"Номинация на премию – еще один повод убедиться, что мы все делаем правильно, и мы счастливы, что наше стремление приобщить к здоровому образу жизни оценивается столь высоко. Performance food не просто готовит и доставляет правильную пищу, но и делает борьбу за стройность максимально комфортной!" – прокомментировал очередную победу президент холдинга Performance Group Артур Зеленый.

Новшеством церемонии вручения премии в этом году стало учреждение номинации "Совершенная форма комфорта" в партнерстве с Samsung Electronics. Участники этой номинации представили свои проекты по гармоничной интеграции сложных технологических решений в современные интерьеры. Лучшим стал проект дизайн студии "Fractal Studio" – открытие отеля The Local в г. Грозный, которое было приурочено к началу чемпионата мира по футболу 2018.

Прошедшее мероприятие запомнилось гостям содержательной деловой частью и увлекательными бизнес-играми, а Гала-ужин в честь Торжественной церемонии вручения Премии "Время инноваций" зарядил участников положительными эмоциями еще на долгое время. Отдельно гостями мероприятия была отмечена увлекательная экскурсия по Сочи, организованная партнером Премии – Sochi Travel Group.

Премия "Время инноваций" учреждена Фондом "Социальные проекты". Ежегодно Экспертный совет Премии, в состав которого входят признанные специалисты в области науки, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти, выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах.