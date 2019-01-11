В Кремле пройдет "Бал сказок"

Жителям и гостям столицы покажут праздничный балет-феерию

В премьерном спектакле, который пройдет 12 и 13 февраля в Государственном Кремлевском дворце, примут участие звезды мирового балета Николай Цискаридзе, Фарух Рузиматов, Иван Васильев, примы-балерины и премьеры ведущих театров России: Мария Виноградова, Игорь Колб, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Виктория Кутепова, Денис Сапрон, Анастасия Матвиенко, Олеся Гапиенко, а также учащиеся Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, артисты балета Санкт-Петербургского государственного театра детского балета.

В спектакль войдут сцены из балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Жар-птица", "Корсар", "Петрушка", "Шехеразада", "Конек-горбунок", "Каменный цветок", "Ледяная дева", "Фея кукол" на музыку П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, И.Стравинского и других композиторов в постановках М.Петипа, М.Фокина.

В сопровождении мультимедийных декораций и музыки П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, И.Стравинского и других великих композиторов герои сказок оживают на сцене.

Зрителей ждет уникальная танцевальная программа, филигранное исполнение сложной, но яркой хореографии, потрясающие декорации и костюмы, а также волнующая музыка известных композиторов. Эта чудесная история напомнит о торжестве добра и любви, а мечта и волшебство расцветут в сердце каждого из нас.

Новый балетный спектакль для семейного просмотра, включающий лучшие фрагменты самых известных балетов в сопровождении сказочных мультимедийных декораций. Режиссер и хореограф-постановщик – заслуженный деятель искусств России Николай Андросов.

Сайт: https://kremlinpalace.org/events/bal-skazok-prazdnichnyy-balet-feeriya