В Кремле станцуют танго страсти

Праздничное шоу в Москве посвятят Дню влюбленных

Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA приглашает всех в Государственный Кремлевский дворец 17 февраля. В этот день там покажут новое, не имеющее аналогов "Танго страсти Астора Пьяццоллы".

Шоу посвящается Дню всех влюбленных. За многие годы оно уже стало традиционным в Москве. В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы.

В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций. Благодаря уникальности этого сочетания и появилось потрясающее по своей красоте праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" с невероятно яркими танцевальными номерами и прекрасной музыкой танго.

Проект был создан Симфоническим оркестром CONCORD ORCHESTRA. Постановщик шоу известный аргентинский хореограф Сильвио Гранд, который является настоящей звездой танго. В праздничном шоу принимают участие танцоры – призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango, в категории Tango Escenario, Буэнос-Айреc, Аргентина и победители конкурса Tango Dance World Championship, Буэнос-Айреc, Аргентина, театр аргентинского танго "Tango JAM Club", хореограф-постановщик А. Майоров.

А еще "золотой голос танго" Цезар Камарго и Мартин Альварадо (Аргентина) исполнят песни настоящего аргентинского танго. В новой программе в исполнении CONCORD ORCHESTRA прозвучат самые популярные произведения легендарного композитора Астора Пьяццоллы "Chau Paris", "Chiquilin de bachin", "Rinascero", "Oblivion", "Adios Nonino", "Libertango" и концерты из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе".

"Танго страсти Астора Пьяццоллы" является самым захватывающим и динамичным шоу в мире. Государственный Кремлевский дворец станет воплощением настоящей страсти, танца и любви.





Танго – это мир полный тайн и загадок. Танго – это, прежде всего, чувства, эмоции и страсть. Красота, изящество, элегантность – все это есть в танго. Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго, и постичь его чарующую страсть. И теперь можно подарить любимым солнечное настроение Аргентины.

Праздничный наряд гостей может содержать красный цвет – красное платье или красный шарф, красная блуза или красные туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных красочных одеждах. Для всех зрителей в красных нарядах приготовлены специальные праздничные подарки.

Начало шоу – в 18:00.

Билеты на праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" можно преподнести ко Дню влюбленных в качестве подарка, который поможет рассказать о своих чувствах любимому вам человеку.



Купить билеты вы можете во всех театральных кассах города, в кассе Государственного Кремлевского дворца, Москва, ул. Воздвиженка, д. 1, станция метро "Библиотека им. Ленина", "Арбатская", "Боровицкая", тел. +7(495) 620-78-46, www.kremlinpalace.org

Электронные билеты можно приобрести на официальном сайте оркестра.