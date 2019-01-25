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Бижутерия – эмодзи для взрослых

Фото: Пресс-служба
Москвичам подготовили подарок к Дню влюбленных

Пока зима не торопится уходить и потребность в ярких красках ощущается все острее, очередная выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней" уже 14 февраля станет оазисом весны в промозглой слякоти московских улиц.

Фото: Пресс-служба

В этот раз центральной темой экспозиции будет геральдика. Она ушла с рыцарских щитов много столетий назад, но не канула в Лету, растворившись в повседневных вещах и аксессуарах, пополнив багаж дизайнеров и маркетологов. А основным хранителем традиций стала бижутерия.

Фото: Пресс-служба

Именно здесь в разнообразии форм и расцветок нашли пристанище (вторую жизнь) геральдические символы: львы и лилии, кресты и короны, раскрылись с новой силой традиционные цвета: золотой и красный, голубой и белый.

Фото: Пресс-служба

Причем уход от классических канонов сослужил "неогеральдике" украшений хорошую службу. В старые времена герб позволял лишь приоткрыть забрало, смещая акцент назад: на социальный статус, историю семьи или род занятий. Сегодня же правильно подобранная бижутерия позволяет заглянуть в будущее: рассмотреть лицо владельца, понять его текущее настроение, прочитать тайные знаки и даже сыграть роль невербальной аффирмации. А ведь в день влюбленных, на который приходится открытие выставки, это как никогда актуально.

Фото: Пресс-служба

Приходите на Тишинку, соберите свой образ-герб (можно даже не один) или добавьте красок в старый. Главное – не бойтесь экспериментировать, примерять новые символы, в наше время охота на ведьм ушла в совсем другую плоскость.

Фото: Пресс-служба

Время работы и стоимость билетов:

До 10 февраля  успейте купить билет по цене 100 руб. на сайте бижу.москва

Стоимость билета с 15 по 17 февраля: 200 рублей. Для детей до 16 лет – вход бесплатный.

15 и 16 февраля с 12:00 до 21:00; 17 февраля с 12:00 до 20:00.

Вход на VIP-открытие выставки 14 февраля  в 19:00 по специальным приглашениям или билетам. Стоимость билета – 1 тыс. рублей. 

Отдел информации
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