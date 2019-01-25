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Популярнейшая в мире саксофонистка выступит в Москве

Фото: Пресс-служба
Артистка из Нидерландов приедет с шоу в поддержку нового альбома "Together"

Суперзвезда Кэнди Далфер блеснет талантом в Светлановском зале Московского Международного дома музыки 13 апреля.

Ее концертное шоу, как показ Haute-Couture: это эффектно, модно и стильно. Единственная и неповторимая. Самая известная саксофонистка на планете. И самая популярная. За ней охотятся рекламные отделы ведущих модных брендов. Её записи уже разлетелись по миру многомилионными тиражами.

В портфолио артистки – первые места американских и европейских топ-чартов. Среди ее партнеров по сцене  Бейонсе, "Black Eyed Peas", Вэн Моррисон, Дэйв Стюарт, Sheila E., Лайонел Ричи, "Pink Floyd", Чака Хан, Арета Франклин и многие другие. А Принц и вовсе как-то сказал: "Когда я хочу сакс, я звоню Кэнди Далфер". Горячая игра слов, которая на сто процентов оправдана жаркой игрой этой эффектной голландки.

Кэнди Далфер буквально взорвала шоу-бизнес своим появлением. В дуэте с Дэйвом Стюартом из "Eurythmics", она попросту затмила своего легендарного визави. Сингл "Lily was here" мгновенно стал мультиплатиновым. Более 2.5 млн копий было продано во всех странах мира. А в топе национального хит-парада этот выдающийся трек продержался рекордные шесть недель. Так, начиная с 1990 года, имя Кэнди Далфер означает только одно: "Успех"! Хотя, формально, оно переводится, как "Конфетка".

Это сладкое имя досталось будущей звезде от папы, известного голландского саксофониста Ханса Далфера. В итоге от отца Кэнди взяла талант, от мамы – модельную внешность и уже в юности покорила этим беспроигрышным сочетанием родные просторы. Сегодня в Голландии музыка Далфер, это что-то наподобие национального достояния. Так, например, в Амстердаме на шоу Кэнди Далфер под куполом Ziggo Dome собралось более 34 тысяч поклонников ее "вкусного джаза".

Фото: Пресс-служба

"Вкусный джаз" от Кэнди Далфер – это обволакивающая музыка в стилях Smooth, Funk и Soul. Воспитанная на классике жанра от Сонни Роллинза и Декстера Гордона, она трансформировала  би-боп и кул-джаз в нечто совершенно элегантное и горячее. Мастерское владение саксофоном Кэнди подтверждала и на церемонии "Grammy Awards", и в знаменитом телешоу Джея Лено, и на сценах престижных концертных залов, и в топовых клубах всего мира. Среди поклонников яркого таланта Кэнди Далфер – Япония, США, Европа, Южная Америка и, конечно, Россия.

В нашей стране выступления этой потрясающей артистки неизменно проходят с аншлагом. Попасть на ее концерт – это вообще редкое счастье. Даже на родине, в Голландии, билеты на каждое выступление Далфер раскупаются задолго до самого шоу. Так что можно не сомневаться, и в Светлановском зале Дома музыки в апреле яблоку негде будет упасть.

Последний год Кэнди Далфер посвятила мировому турне в поддержку альбома "Together", который собрал фанатов и восторженные отзывы критиков. Лучшие треки, а так же хиты Кэнди Далфер, непременно прозвучат и в Москве. Вполне вероятно, поклонников эффектной артистки будет ждать и литературный сюрприз.

К весне нынешнего года Кэнди Далфер обещала издать свою автобиографию. "Атомная сексуальность. Врожденная музыкальность. И дьявольское обаяние. В этом вся Кэнди. Можете мне поверить", – сказал о ней британский музыкант, композитор и продюсер Дэйв Стюарт.

Начало концерта в 19:00. Заказать билеты можно в кассах Дома музыки: (495) 730-1011 и на сайте www.mmdm.ru.

Адрес ММДМ: Космодамианская набережная, дом 52, строение 8 (Светлановский зал).

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