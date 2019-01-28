Estet Fashion Week выйдет за рамки

Международная ювелирная недели моды станет самой длинной в России

Как сообщили ее организаторы, мероприятие в грядущем – весеннем – сезоне продлится на один день больше, выйдя даже за рамки привычной "модной недели". Этой весной показы в Ювелирном доме "Эстет" будут проходить целых восемь дней.

Напомним, в позапрошлом сезоне Estet Fashion Week уже "приросла" одним днем, сменив шестидневный формат на семидневный. На данный момент, превратившись в восьмидневную, Estet Fashion Week становится самой длинной неделей моды в России. При этом целых три дня, по сложившейся традиции, будут отведены детским показам.

Крупнейшая в России ювелирная неделя моды Estet Fashion Week проводится с весны 2011 г., став знаковым событием фэшн-жизни Москвы. За это время свои коллекции на подиуме Estet FashionWeek представили модные дизайнеры Италии, России, Франции, Венгрии, Израиля, Туниса, Белоруссии и др. стран.

Estet Fashion Week представляет на равных правах на подиуме – как дизайнерские коллекции одежды, так и ювелирные коллекции, причем от различных брендов. Характерной чертой Estet Fashion Week также является работа жюри, концертная программа с участием звезд и молодых перспективных артистов, выставки и презентации, нередко сопровождающие показы.

17-й сезон Estet Fashion Week пройдет 15 – 22 апреля.