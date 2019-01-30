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Грандиозное мультимедийное шоу покажут в ММДМ

Фото: пресс-служба
Любителей музыки ждет приятный сюрприз

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки только 9 и 10 февраля пройдет грандиозное мультимедийное шоу – легендарная "Кармина Бурана" с крупномасштабными динамическими видеопроекциями. Участники программы: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" , солисты – заслуженная артистка России Эльвира Хохлова, сопрано, Александр Богданов, тенор и заслуженный артист России Андрей Батуркин, баритон; а также Детский хор Большого театра России и Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова.

Фото: пресс-служба

Самое известное произведение Карла Орфа и бессмертные шедевры Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля, Босха, Брейгеля заполнят все пространство зрительного зала. Художественные образы многократно усиливают впечатление от поистине "колдовской музыки", захватывающей слушателей с первых тактов.

Фото: пресс-служба

Средневековая рукопись, вдохновившая Карла Орфа, удивительно созвучна сегодняшнему дню: непостоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, необузданное веселье и пьянство, красота весенней природы, любовная страсть – все это было, есть и будет.

Кармина Бурана (Carmina Burana) – шедевр музыки XX в. – с первых звуков покоряет яркой образностью, масштабной стихией ритма, смесью мягкой иронии и трепетного лиризма, эпическим размахом и щедростью красок. Музыка Орфа – главное действующее лицо представления. И музыканты, и слушатели с первых тактов попадают под ее гипнотическое воздействие.

Начало концертов 9 февраля – в 13:00, 17:00 и 21:00; 10 февраля – в 15:00 и 19:00. Категория 6+.

Адрес ММДМ (Светлановский зал): Космодамианская набережная, дом 52, строение 8.

Подробности и билеты на сайте.

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