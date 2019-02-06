В Москве начнется фестиваль Хиблы Герзмавы

Певица из Абхазии выйдет на сцену со знаменитым аргентинским тенором

XVII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" откроется в Большом зале Московской консерватории грандиозным концертом. Вместе с певицей на сцену выйдет знаменитый аргентинский тенор Хосе Кура, а за пульт Государственного оркестра России имени Е. Ф. Светланова встанет прославленный итальянский маэстро Даниэле Каллегари.

В центре программы – арии и сцены из оперы "Отелло" Джузеппе Верди. Концерт посвящается памяти выдающегося оперного певца, народного артиста СССР, солиста Большого театра Зураба Соткилавы. Партия Отелло была одной из коронных в его репертуаре.

Хибла Герзмава, увенчанная славой на всех ведущих оперных сценах мирах, дебютировала в партии Дездемоны в 2016 г. в театре Метрополитен-опера. В феврале 2018 г. она выступила в постановке "Отелло" Дрезденского оперного театра имени Земпера, где ее партнером стал Хосе Кура, дирижировал Даниэле Каллегари. После этого спектакля у Хиблы родилась идея пригласить их в Россию, чтобы исполнить арии и сцены из этой оперы в концертном исполнении.

Музыка Верди занимает особое место в репертуаре певицы, наряду с операми бельканто она принесла ей всемирную славу. В театре Ковент-Гарден Хибла Герзмава спела партию Амелии Гримальди в "Симоне Бокканегре", в Большом театре и Парижской национальной опере – роль Елизаветы Валуа в "Дон Карлосе", на сцене Цюрихской оперы – роль Леоноры в "Силе судьбы", в Королевском фестивальном зале в Лондоне – партию сопрано в "Реквиеме".

Партию Дездемоны Хибла называет одной из своих любимейших. "Я пою ее по всему миру – это моя самая-самая любимая, как я их называю, “девочка”, – сказала она. В июне 2019 г. Москва, наконец, увидит примадонну в этой партии на сцене ее родного Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, спектакль поставит Андрон Кончаловский.

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." певица основала в 2001 г. в своей родной Абхазии. C 2014 г. он расширил свои границы и проходил в Большом зале Московской консерватории, на сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, в Вене в золотом зале Мюзикферайн, в Карнеги-холл, в швейцарском городе Санкт-Мориц. За эти годы на фестивале выступили многие выдающиеся музыканты – друзья и коллеги хозяйки: Владимир Спиваков и "Виртуозы Москвы", Елена Образцова, Святослав Бэлза, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Дебора Браун, Юсиф Эйвазов, Теодор Илинкай и др.

Хибла Герзмава – народная артистка Российской Федерации и народная артистка Республики Абхазия Хибла Герзмава. В 1994 г. окончила вокальный факультет Московской государственной консерватории, а в 1996 г. – аспирантуру по классу профессора И.И. Масленниковой. С 1995 г. она солистка Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В И. Немировича-Данченко.

Хибла Герзмава – лауреат многочисленных премий, среди которых "Voci Verdiani" (Италия, 1993); в 1994 г. она стала единственной за всю историю обладательницей Гран-при Международного конкурса имени П. И. Чайковского среди вокалистов. Также певица – лауреат театральных премий "Золотой Орфей", "Золотая маска" и Casta Diva.

Сегодня Хибла Герзмава – одна из наиболее востребованных российских певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на сценах театра Ла Скала, Королевской оперы Ковент-Гарден, Метрополитен Опера, Баварского государственного и Римского оперных театров, Венской государственной Оперы, театра Елисейских полей и Шатле в Париже, театра Комунале во Флоренции и театра Лисеу в Барселоне, Софийской оперы, Мариинского театра и токийского Бунка Кайкан. В феврале 2014 г. Хибла приняла участие в Церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а в 2018-м – в Гала-концерте, посвященном окончанию чемпионата мира по футболу.