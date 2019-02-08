В Кремле прозвучат золотые хиты рока

Москвичи и гости столицы смогут посетить выликолепный концерт

В Государсттвенном Кремлевском дворце 2 марта представят гала-шоу "Золотые хиты рока". Композиции Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin прозвучат в исполнении солистов Магнуса Баклунда и Йохана Бодинга из Швеции, и а также Симоне Романато (Италия) под аккомпанемент Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", дирижер - Ульф Ваденбрандт (Швеция).

Любители музыки смогут насладиться необузданной свободой и драйвом рок-вокала, пронзительным соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра. Их ждет невероятная феерия потрясающего звука, головокружительных ритмов и световых эффектов.

Слушатели испытают ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп. Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт обладает невероятной энергетикой и неотразимой харизмой, а выступления Магнуса Баклунда, Йохана Бодинга и Симоне Романато проходят всегда с головокружительным успехом по всему миру.

У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом.

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" – один из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах в России и за рубежом. Это единственный оркестр, который одинаково успешно и высокопрофессионально исполняет музыку различных стилей и жанров от классики до рока.





Начало концерта – в 19:00. Категория 6+. Подробности на тут.

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99 и на сайте http://orchestra-ticket.ru/ACTION/259366/.