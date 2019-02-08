Желающих приглашают в кулинарное путешествие по странам мира

Фестиваль еды "ВКУСНО!" вновь распахнет свои двери

И ждет всех, кто хочет весело провести праздничный день, 23 февраля.

В этом году изюминкой события станет площадка – гастрономическая улица StrEAT: 40 концепций кухонь со всего мира. В рамках программы мероприятия гостей ждут увлекательные маршруты и "путеводители" по ним.

На фестивале будут работать три основные площадки:

"КУХНЯ" - своими кулинарными секретами поделятся известные шеф-повара:

Вадим Силантьев (@vadim_silantyev, @foodstudiodeli) – кулинарная студия Deli,

Сергей Леонов (@leonov_chef) – автор кулинарной книги "Еда, как праздник",

Елена Савчук (@sachooklena) – ресторан BOTWA,

Виктор Апасьев – ресторан JIS.

"ЛЕКТОРИЙ" - выступления известных диетологов, wellness-коучей и блогеров. На лекциях гости фестиваля смогут узнать о современных тенденциях в health-индустрии от сестёр Анастасии и Елены Костюхиных (@gethealth); проанализировать свой рацион вместе с редактором разделов "Фитнес" и "Питание" Women's Health Александрой Гуськовой, а также задать свои вопрос врачу-диетологу Лидии Ионовой.

"ДЕТСТВО" - кулинарные мастер-классы, розыгрыши и мультфильмы! Маленькие гости фестиваля (4 – 12 лет) и их родители под руководством опытных кондитеров Brownie Mama (@brownie_mama) научатся делать нежнейший шоколадный мусс с кусочками брауни, а Шеф-повар международного класса Сергей Леонов покажет, как можно приготовить полезные натуральные конфеты из обычных мандаринов.

Вечерняя программа фестиваля будет также насыщенной:

– лекция "Знакомство с крафтовым пивом", совмещённая с дегустацией пива, от бренд-амбассадора пивоварни Brewdog,

– Винное казино от команды сомелье "Винный базар". Участникам предлагают угадать по вкусу и аромату сорт винограда, страну производства и год сбора урожая. Главный приз – подарочный сертификат на ужин в одном из ресторанов "Винный базар".

Генеральный Партнер Фестиваля – Panasonic.

Официальный Партнер Фестиваля – NL International.

Расписание и подробная информация о фестивале на сайте http://polpit.ru/forum.

Место: StrEAT (ул. Ленинская слобода, 26).

Время: 11:00 – 20:00

Вход свободный.

Для участия в лекциях необходима предварительная регистрация на сайте.



Участия в винном казино – 1, 5 тыс. руб. на одного гостя, запись по телефону +7 (903) 166-16-69.