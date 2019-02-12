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Катаемся на лыжах и помогаем детям

Фото: пресс-служба
На трассе ОУСЦ "Планерная" состоялась юбилейная пятая Лыжня 6250

Она прошла в воскресенье, 10 февраля. С каждым годом наше мероприятие объединяет все больше неравнодушных и добрых людей, которых привлекает здоровый образ жизни и возможность оказать помощь тяжелобольным детям.

Традиционно открыла спортивный праздник Ольга Зайцева – российская биатлонистка, двухкратная олимпийская чемпионка в эстафете (в 2006-м и 2010 г.), трехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России.

Сотрудники базы "Планерная" подготовили для участников Лыжни 6250 универсальную трассу, преодолеть которую можно было как классическим, так и коньковым (свободным) ходом. При поддержке Russia Running на Лыжне 6250 использовалась электронная система хронометража.

Фото: пресс-служба

Все участники на финише получали оригинальные памятные медали. Победителей и призеров ждали кубки, дипломы. Всем призерам благотворительной лыжни достались памятные подарки от компании "РЖД-Бонус" – золотые карты программы с суммой достаточной чтобы совершить поездку из Москвы в Санкт-Петербург. А также VIP карты от X5 Retail Group. Специальными призами отметили самый оригинальный костюм – в этом году это была "лихая пиратша" Людмила под номером 014, – а также самого пожилого участника. Им стал 69 летний Лев Алексеевич, выступавший под номером 635 на дистанции 6250 метров. Вместе с ним на старт вышел его сын и двое внуков.

Самой креативной командой была единодушно признана команда сотрудников детского сада №5 города Химки, а самой многочисленной – HYUNDAI.

Фото: пресс-служба

Отдельное спасибо нашему бессменному ведущему – Дмитрию Михееву, гостю мероприятия – актрисе Екатерине Рокотовой. И, конечно, волонтерам, без которых не обходится ни одно наше мероприятие.

Помогать правильно – просто, приятно, полезно! Спасибо за вашу поддержку и участие!

На финише спортсменов ждало вкусное угощение от нашего давнего партнера – фонда"Пища жизни": чай и горячая каша. Все это было бы невозможно без участия компаний X5Retail Group, "Водовоз" и ОУСЦ "Планерная".

Фото: пресс-служба

Официальный партнер и страховщик мероприятия – компания "АльфаСтрахование".

Информационные партнеры: ИД "Комсомольская правда", интернет-портал "Yтро.ру", online-издание про образование и воспитание детей "Мел" и информационно-аналитический портал "50 ПЛЮС".

Отдел информации
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