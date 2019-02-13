Названы претенденты на получение премии BR Awards 2019

За номинантов проголосовали больше 10 тысяч человек

Итоги открытого голосования за номинантов Первой независимой российской премии в области спорта и букмекерства BR Awards 2019 будут подведены 17 февраля. В шорт-лист войдут четыре компании, набравшие максимальное число голосов.

Свыше 10 тысяч игроков со всей России уже назвали тех, кто, по их мнению, достоин звания "Абсолютно лучший букмекер". Самыми активными участниками голосования являются жители Центрального и Поволжского округов (их доля составляет более 70 % от общего числа), на втором месте – Северный Кавказ (17 %), замыкает тройку лидеров Дальний Восток.

Вторым этапом станет голосование экспертного жюри, в состав которого войдут основатель информационно-аналитического портала "Рейтинг букмекеров" Паруйр Шахбазян, российский боксер-профессионал, управляющий партнер и организатор международного спортивного бизнес-форума Sport Leaders Global Forum Ростислав Плечко, председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов, а также спортсмены, журналисты и эксперты отрасли.

Результаты будут объявлены 28 февраля на торжественной церемонии вручения премии BR Awards 2019. Среди почетных гостей вечера – Михаил Шац, Нобель Арустамян, Алла Михеева, Александр Мостовой, Владимир Гомельский, Елизавета Туктамышева, Николай Валуев, Илья Казаков, Евгений Ловчев, Эмма Гаджиева и другие известные спортсмены и селебрити.

"Премией будут отмечены лучшие букмекерские конторы России, в том числе – за их совместный с государством вклад в развитие спорта. Это и спонсорская поддержка, и благотворительность, и рекламные инвестиции. В последние два-три года российское букмекерство продвинулось далеко вперед, и мы почувствовали, что пришло время наградить лучших", – отметил директор по стратегическому развитию "Рейтинга букмекеров" Алексей Ткачук.

Премия будет вручена в 14 номинациях: "Гран-при: абсолютно лучший букмекер", "Амбассадор бренда", "Социально ответственный букмекер", "Самый надежный букмекер", "Лучшее мобильное приложение", "Лучший онлайн-букмекер", "Маркетинговая кампания года", "Народный выбор", "Лучшая букмекерская сеть", "Самый инновационный букмекер", "Лучший киберспортивный букмекер", "Прорыв года", "Лучшая эксклюзивная линия" и "Лучшее СМИ о букмекерстве".