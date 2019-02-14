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Москвичи услышат золотые хиты Сан-Ремо

Кларисса Вики и Валерио Ди Рокко. Фото: пресс-служба
Столичных любителей музыки ждет приятный сюрприз

В Московском Международном доме музыки 22 февраля представят новую программу. Незабываемые хиты знаменитого фестиваля в Сан-Ремо прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под руководством дирижера Роберто Молинелли (Италия) и его соотечественников – солистов Клариссы Вики и Валерио Ди Рокко.

Специально для концерта в российской столице создана программа из лучших песен победителей фестиваля в Сан-Ремо – Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Рикки и Повери, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Лючиа Далла и Эроса Рамаццоти.

Валерио Ди Рокко. Фото: пресс-служба

Популярные итальянские певцы Кларисса Вики, Валерио Ди Рокко, а также председатель жюри и дирижер фестиваля в Сан-Ремо Роберто Молинелли привезут в Москву упоительные мелодии солнечной Италии.  

Роберто Молинелли – известный итальянский дирижер и композитор. С 2004-го по 2006 г. он был председателем жюри фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. В 2005 и 2009 являлся дирижером на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, автором многих аранжировок, выиграл спецприз за лучшую композицию с песней "Biancaneve".

Роберто Молинелли. Фото: пресс-служба

Роберто Молинелли работает в различных музыкальных стилях и жанрах: симфоническом, оперном, джаз, рок и кроссовер. Маэстро успешно сотрудничал с мировыми звездами оперной сцены, такими как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, а также со звездами итальянской эстрады – Лучио Далла, Анджело Брандаурди, Марио Лавецци.  Автор популярных проектов Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.

Маэстро выступал во многих престижных концертных залах: Карнеги Холл (Нью-Йорк), Мариинский театр (Санкт-Петербург), Дворец изящных искусств (Мехико), Концертный зал в Норфолке (Англия),  Концертный зал Президентского симфонического оркестра (Анкара).  

Начало концерта "Золотые хиты Сан-Ремо" – в 19:00.

Отдел информации
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