В ММДМ выступит "Венская императорская филармония"

Любителей музыки ждет незабываемый вечер

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 20 марта даст концерт оркестр из Австрии "Венская императорская филармония". Дирижер – Карл Корак.

Блистательная Вена заслуженно гордится изысканными традициями, сохранившимися со времен Австро-Венгрии. А самой яркой из них является проведение императорских балов в роскошных интерьерах исторических дворцов под звуки классической музыки.

"Венская императорская филармония" – один из хранителей таких традиций. В составе коллектива – 30 высокопрофессиональных музыкантов, имеющих опыт работы в ведущих оркестрах мира и отобранных в результате слепых прослушиваний. Популярность оркестра в России подтверждается аншлагами в концертных залах и восторженными отзывами зрителей.

Коллектив был основан в честь 200-летия Венского императорского бала, собравшего весь мировой свет. "Венская императорская филармония" является культурным послом австрийской столицы в мире, сочетая уникальным образом две цели: сохранения традиции венского стиля и расширения музыкального кругозора.

Начало концерта в Москве 20 марта – 19:00.