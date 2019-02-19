"Чартова дюжина" определила лауреатов в 9 номинациях

В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения главной рок-премии России

На сцене Ледового дворца состоялись долгожданный фестиваль и торжественное награждение 12-й Ежегодной национальной рок-премией "Чартова Дюжина" радиостанции "Наше радио". Самое жаркое музыкальное событие этой зимы впервые за свою историю получило прописку в "колыбели" отечественной рок-музыки – Северной столице.

Имена лауреатов главной рок-премии России "Чартова Дюжина" 2019 года, поднявшихся в этот вечер на сцену за престижной наградой "Нашего радио" за достижения в музыкальной индустрии в девяти номинациях:

"Солист" – Тэм Булатов (LUMEN)

"Солистка" – Светлана Сурганова ("Сурганова и оркестр")

"Дуэт" – Михаил Башаков и Сергей Чиграков, "Быть знаменитым"

"Поэзия" – Борис Гребенщиков, "Темный как ночь"

"Альбом" – "ДДТ", "Галя ходи"

"Клип" – LITTLE BIG, SKIBIDI

"Концерт" – The Hatters

"Взлом" – "Рви меха – оркестр"

"Группа" – "БИ-2"

Открыли церемонию "Чартова Дюжина" легендарные ведущие хит-парада "Нашего радио" Александр Бон и Игорь Паньков, которые поздравили всех с обновленной "Дюжиной", отметив как всегда радушно принимает Северная столица музыкальные мероприятия "Нашего радио".

В хорошей компании любимого рока время летит незаметно. Довести атмосферу 12-й премии "до кипения" смогли лидеры отечественного рока "ДДТ", Глеб Самойлов и The Matrixx, LOUNA, "Сурганова и Оркестр", LUMEN и The Hatters, которые в течение трех с половиной часов радовали слушателей "Нашего Радио", поклонников рок-музыки, известных актеров, журналистов, музыкальных критиков и представителей питерского музыкального сообщества своими лучшими песнями и новыми композициями.

Церемонию вручения престижной музыкальной премии в Ледовый дворец пришли посмотреть более десяти тысяч человек, 3.5 миллиона зрителей следили за вручением наград в прямом эфире на официальном сайте nashe.ruи на сайте видеосервиса Megogo. Зарядил атмосферу позитивом на огромных экранах и уникальный видеоряд с концертами наших артистов, кадрами с фестиваля "Наши в городе" на Васильевском спуске и, конечно, промо самого ожидаемого фестиваля "Нашествие-2019".

Справка :

Премия "Чартова Дюжина" учреждена в 2008 году. До 2011 г. она вручалась на фестивале по итогам зрительского голосования из троек номинантов, отобранных жюри. Всего премии вручаются в восьми основных и пяти специальных номинациях.

За время существования "Чартовой Дюжины" победителями народного голосования становились самые заметные и значимые музыканты страны. В числе рекордсменов по количеству полученных номинаций числятся группы "ДДТ", "Алиса", "Король и Шут", "Мумий Тролль", "Сплин", "Ленинград" и другие популярные артисты. Церемония награждения неизменно собирала аншлаги на самых вместительных площадках Москвы, – в "Крокус Сити Холле" и в "Олимпийском".

"Наше радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа холдинга", аудитория которого составляет три миллиона слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. "Наше радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "Нашествие".





