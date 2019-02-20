На "Дикой мяте" покажут ночное шоу

Зрителей мероприятия ждет необычный сюрприз

Одним из хедлайнеров электронной ночной сцены фестиваля станет проект Faithless DJ Set. В этом году "Дикая мята" пройдет с 28 по 30 июня. В ночной программе состоятся выступления восьми топовых артистов, полная программа электронной сцены будет объявлена позже.

"Это выступление, в рамках которого к нам приедет Sister Bliss – настоящий ветеран электронной сцены, создатель группы Faithless. Она выдающийся музыкант и композитор, а в электронной музыке Sister Bliss, лично для меня, номер один. Ночная программа стартует на сцене Titana (одной из пяти сцен фестиваля) в 23:00 и продлится до трех часов ночи 28 и 29 июня. Также на этой сцене состоится специальный концерт Дельфина", – рассказал продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

"Три дня музыки, любви и свободы" – так звучит слоган фестиваля, который пройдет в конце июня в 140 км от Москвы. “Дикая мята” зарекомендовала себя, как один из самых комфортных и хорошо организованных опен-эйров страны.

В этом году в лайнапе уже заявлены звезды, чьи имена не покидают мировые чарты и отечественные хит-парады: "Мумий Тролль", Primal Scream, Баста, "Дельфин", James Leg, Монеточка, Dubioza Kolektiv, Нейромонах Феофан, Lola Marsh, "кАчевники", "Комсомольск", Vurro, Анна Пингина, The Blind Suns, Junkyard Storytellaz, Caleb Hawley и Messer Chups. Еженедельно программа фестиваля дополняется двумя новыми именами.

Организаторы продумали все детали для комфортного отдыха гостей. На территории "Дикой мяты" расположен оборудованный всем необходимым кэмпинг: бесплатные горячий душ, фонтанчики с питьевой водой, мачты освещения, современный информационный центр, где можно вызвать такси, получить расписание транспорта и заказать экскурсии.

Также работают более 50 ресторанов, фестивальный кинотеатр, лекторий, и ярмарка с дизайнерской одеждой и украшениями. Также рядом с территорией фестиваля есть коттеджи, гостиницы, дома отдыха, номера в которых можно забронировать на сайте фестиваля.

Сегодня поступили в продажу семейные билеты двух категорий: "2 взрослых + 1 ребенок" по цене 9 тыс. руб. (экономия составляет 1 тыс. руб.) и "2 взрослых + 2 ребенка" стоимостью 10 тыс. руб. (экономия – 2 тыс. рублей).

Место проведения фестиваля – Алексинский р-н, Бунырево

Справка

Диджейский дебют британки Sister Bliss состоялся в 1987 г. в Лондоне, где она познакомилась с продюсером Rollo, вместе с которым и создала группу Faithless. За свою историю Faithless выпустили шесть студийных альбомов, успев стать одной из ведущих трип-хоп формаций Европы и мира. В 2011 г. группа взяла бессрочный отпуск.