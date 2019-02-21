Мужские сумки: стильный образ, который сегодня в тренде

Выбор больше не ограничивается несколькими разновидностями рабочего портфеля. Среди ассортимента модных брендов присутствуют удобные и привлекательные кожаные сумки

Вместительные модели с лаконичным выполнением подходят не только деловым бизнесменам, но и мужчинам, которые стремятся создать индивидуальный современный образ. Универсальные дизайнерские изделия органично сочетаются с разными стилями одежды, что делает их востребованными и популярными среди представителей сильной половины человечества.



Почему это удобно?

Не так давно единственными допустимыми хранилищами личных вещей были рюкзаки, портфели и переполненные карманы. Рассматривать аксессуар в качестве дополнения образа вообще не приходилось. Современные модные тенденции в корне изменили ситуацию. Некоторые мужчины согласны с необходимостью практичного и удобного атрибута для транспортировки большего объема вещей, чем просто ключи, смартфон и кошелек. Другие стали более внимательно относиться к своему имиджу. На сегодняшний день сумка из кожи – это не только часть гардероба, но и одна из составляющих цельного современного образа.

Мужские аксессуары имеют несколько существенных преимуществ:

Избавляют от необходимости наполнять до отказа свои карманы мелкими принадлежностями, без которых просто невозможно выйти из дома.

Позволяют взять с собой все, что нужно для комфортного дня. При этом совершенно не важно, идете вы на работу или просто хотите прогуляться по городу.

Гармонично дополняют образ. Модели для деловых мероприятий придают своему обладателю более презентабельный и ответственный вид. Эта маленькая особенность существенно влияет на то впечатление, которое складывается о бизнесмене при первой встрече.

Правильно подобранное изделие поможет расположить все необходимое по местам. Больше не придется искать утерянную в недрах огромного портфеля ручку, все необходимое – под рукой.

Как не ошибиться с выбором?

Выбор подходящей сумки довольно сложное занятие. Если женщины выбирают сумочки под наряды и обувь, то большинство мужчин предпочитает иметь один удобный аксессуар "на все случаи". Максимум два – для работы и повседневной жизни. Именно поэтому так важно найти универсальное решение, которое подойдет именно вам. Чтобы определиться с выбором стоит придерживаться нескольких простых советов:

Прежде всего, необходимо определиться, где вы будете носить сумку. Если речь идет о работе, лучше подобрать вместительную и удобную модель, которая позволит органично разместить все нужные файлы, бумаги и канцелярские принадлежности. Для повседневного использования подойдут более компактные лаконичные варианты, которые избавят любимые брюки от вечно растянутых личными вещами карманов.

Дизайн. Если вы предпочитаете ездить на собственном авто, можно смело приобретать лаконичное изделие без ручек. Для тех, кто привык ходить пешком или пользоваться общественным транспортом более практичным решением станет вариант с наплечным ремнем или ручками.

Далеко не последний момент, на который необходимо обратить внимание – качество. Если вам нужна долговечная и функциональная модель, которая не порвется при первой же незначительной перегрузке, остановите свой выбор на изделии из высококачественных материалов. Такие аксессуары имеют прочный и довольно плотный каркас. Сама сумка пошита из натуральной кожи. Кожаные варианты более практичны по сравнению с текстильными. Они не пачкаются и не рвутся, а также отлично защищают содержимое от промокания.

От традиций к современности

Стоит понимать, что мужская сумка – это не позаимствованная из женского гардероба идея. Многие аксессуары прошли длительный путь эволюции и перевоплотились в более стильные и удобные вариации. Отличный пример – деловые сумки-папки с ручками и наплечными ремнями. Лаконичный стиль и функциональность обеспечили моделям огромную популярность. Вместительный атрибут подойдет и для повседневной носки, и для работы. Изделия с жестким каркасом очень удобны для транспортировки документов и бумаг.

Еще один прекрасный пример – деловые портфели. Изделия по-прежнему остаются лидерами среди атрибутики для бизнеса, однако теперь они свободно покидают предпринимательскую среду и выходят за пределы офисов. Многие мужчины выбирают кожаный портфель в качестве элегантного повседневного атрибута, который можно комбинировать с привлекательными стилями кэжуал или смарт-кэжуал.

Впечатляющую перемену пережила и традиционная кожаная папка. Среди ассортимента брендовых производителей присутствуют аккуратные модели, которые предназначены для повседневного применения. Такие "транспортировочные средства" способны вместить кошелек, ключи, документы и даже небольшой зонтик.

Деловая сумка с ручками

Изделия прекрасно сочетают функциональность и эстетичность. Лаконичный каркас из натуральной кожи имеет довольно жесткую основу, поэтому он отлично подходит для транспортировки бумаг и документов. Брендовые модели отличаются сдержанным выполнением. Вы не найдете неуместной громоздкой фурнитуры или неаккуратных аксессуаров – все очень стильно и красиво.

Приятное дополнение – наплечный ремень. Изделия, комплектованные удобным ремешком, дают еще больше возможностей для создания необычного образа. Носить такие сумки можно как за небольшие ручки, так и на плече. Очень привлекательно смотрится такой атрибут при ношении за спиной. При этом ремень одевается наискосок, и "чехол" оказывается сзади. Кроме того, такой вариант очень практичный. Если вы торопитесь, ничто не будет мешать вашей целеустремленной ходьбе.





Барсетка

Мужские кожаные сумки компактного размера оптимально подойдут для хранения самых необходимых вещей. Они очень удобны по многим причинам. Прежде всего – оптимальная вместительность. Если нет необходимости брать с собой большую сумку-папку, барсетка – лучший выбор. Сюда поместятся личные вещи, документы, ключи, телефон и зарядка. Можно подобрать аксессуар с небольшой ручкой или без. Огромный плюс модели заключается в ее универсальности. Кожаное изделие хорошо сочетается как с повседневной одеждой, так и с костюмом. Варианты с наплечным ремешком пользуются особой популярностью. Они симпатично смотрятся и совершенно не мешают, удобно расположившись на плече.

Клатчи и сумки-портфолио

Это особая разновидность мужских сумок, которая станет прекрасной альтернативой барсетке. Отличительная особенность – лаконичность. Минимум деталей, незаметная фурнитура и небольшие размеры делают такие атрибуты стильным дополнением образа уверенного в себе мужчины. Аксессуары могут быть дополнены привлекательной перекидной застежкой.





Сумки-папки

Такие модели пользуются огромной популярностью среди деловых мужчин. Кожаные изделия прекрасно сочетают практичность и элегантность. Существует несколько разновидностей:

С перекидным верхом на кнопке. Скрытая фурнитура, отсутствие декоративных элементов и ручек придает изделиям очень сдержанный вид. Смотрятся папки аккуратно и стильно. При этом они способны вместить очень многое, начиная стандартными документами формата А4 и заканчивая зарядкой для мобильного.

Папки с ручками. Очень напоминают традиционный портфель, но выглядят более минималистично. Внутренние отделения помогают аккуратно разместить содержимое по разным отсекам. Оптимально подойдут тем, кто проводит совещания вне офиса и время от времени осуществляет поездки на встречи с клиентами.

Папка с жестким каркасом. Нужно подписать документы на ходу, не помяв при этом ни один лист? Тогда жесткие каркасные аксессуары – именно то, что нужно. Твердая поверхность станет неплохой альтернативой письменному столу, а вы предстанете в глазах клиента опытным деловым человеком, которого не остановят никакие трудности.

Вне времени и моды

Нестареющая классика – портфель. Он по-прежнему остается одним из самых востребованных мужских атрибутов. Современные модели также претерпели некоторые изменения, по сравнению с традиционными вариантами. Однако следование современным концепциям скорее расширило ассортимент предлагаемых товаров, чем изменило саму суть изделия.

Вместительные и очень элегантные сумки-портфели дополнены перекидным верхом и выразительной металлической фурнитурой. Текстура кожаной поверхности может быть гладкой или фактурной. Выбор того или иного решения будет зависеть исключительно от личных предпочтений.

В чем преимущество сумок-портфелей перед другими изделиями? Прежде всего – в их внешнем виде. Более элегантные и строгие, они отлично подчеркивают безупречный вкус своего владельца. Современные модели гармонично дополнят как деловой, так и повседневный образ. Традиционные рабочие портфели выглядят более аккуратно и сдержанно. Современные вариации могут похвастаться ненавязчивым декором в виде вертикальных складок или фигурных карманов. Очень необычно смотрятся вертикальные портфели. Они не уступают по своей вместительности классическим собратьям, но смотрятся более непринужденно.





Саквояжи

Модели также весьма успешно переместился из категории исключительно дорожных принадлежностей на полку аксессуаров для ежедневного использования. Современные варианты сохранили свою превосходную вместительность и обзавелись более изящным дизайном. Кроме того, они значительно уменьшились в размерах. Сегодня портфель-саквояж будет уместен как в деловой обстановке, так и на улице. Он отлично справится с функциями традиционного строгого портфеля, благодаря довольно жесткой каркасной основе. Также, саквояж прекрасно заменит небольшую деловую сумку с ручками.

Для тех, кто еще не готов так кардинально изменить привычный образ можно подобрать более сдержанный портфель на саквояжной планке. Главное отличие от саквояжа – жесткая плоская ручка с металлическими крепежами.





Цветовая гамма

Изменения настигли не только дизайнерское оформление мужских сумок, но и цветовую отделку. Если раньше считалось, что создавать необычные цветовые контрасты могут только женщины, то теперь экспериментировать со стилем могут и мужчины.

Конечно, никто не отменял вневременных канонов, которые предписывают подбор сумки под обувь. Для делового стиля такие правила все так же актуальны. Однако ценители более непринужденного имиджа могут несколько разнообразить свой облик. Не обязательно останавливаться на традиционных черных и коричневых тонах. Не менее изящно смотрятся насыщенные синие или темно-красные аксессуары. Такие варианты добавят привычному образу экстравагантную нотку, которая кажется такой привлекательной для представительниц прекрасного пола.