NP презентует новый сингл и клип

Знаменитая группа выступит в Москве

В столичном клубе "16 Тонн" 26 февраля состоится концерт группы "Небо пополам", или NP (#nebopopolam). Музыканты презентуют новый сингл и клип.

История московского коллектива началась в 2005 году. Бессменный лидер, автор песен и вокалист Алексей Расчётов все эти годы активно искал звучание и музыкальную нишу.

На пороге 15-летия NP полностью переосмыслили свой стиль в сторону совмещения мелодичных песен и рок-драйва с обильным количеством электроники и богатых актуальных аранжировок.

Группа решилась на смелый эксперимент и благодаря продюсеру "DM Mark" начала сотрудничество с музыкальным продюсерами Демьяном Курченко (ex "Tokio", "Machete"), Максимом Хомичом ("Маша и медведи") и Денисом Забияка (DJ ZA).

Волшебство музыкальных гармоний, магия саунда, романтичный образ фронтмена, проникновенный голос, глубокая поэзия, романтика и мудрость, волшебные баллады вкупе с зажигательными танцевальными вибрациями, мощным гитарным драйвом в сочетании с современным электронным звуком – всё это и есть группа "NP".