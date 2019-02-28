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В марте Тишинка станет центром чудес и магии

Фото: пресс-служба
Желающие смогут очутиться в настоящей сказке

В праздничные дни с 7 по 10 марта Тишинка  превратится в прекрасный миром со своими королями, королевами, троллями и самыми обыкновенными волшебниками. Мир, где возможно все, носит название "Международный весенний бал авторских кукол". 

Специально ради этого события в Москву приедут более 550 авторов-кукольников со всего света. Организатор этого праздника – Светлана Пчельникова. За 15 лет существования Выставки авторских кукол на Тишинке стали грандиозным событием, которого с нетерпением ждут взрослые и дети, участники и посетители.

Фото: пресс-служба

Там можно встретить персонажей любимых сказок и мультфильмов, знакомых с самого детства, героев кино и литературы, а также познакомиться с новыми персонажами, придуманными и воплощенными в жизнь мастерами-кукольниками. У каждой авторской куклы и игрушки есть своя история.

Фото: пресс-служба

Например, прямиком из Северодвинска, известный на весь мир мастер Ирина Черепанова привезет свой новый проект с притягательным названием "Королевство белых ночей и брусничных земель". Только представьте: на розовом от цветущего шиповника острове в холодном Белом море есть беломошный бор. В этом волшебном по красоте месте Беломорья находится волшебная страна, населенная деревакусами – хранителями леса, волшебными зверьками и птицами с дивным пением. У этой волшебной страны есть и свои королевы.

Фото: пресс-служба

Специально к Весеннему балу автор очаровательных мишек тедди Ольга Иванело подготовила новую, пронизанную магией коллекцию "Гарри Поттер" с интерактивом для посетителей – волшебной фотозоной, в которой каждому можно стать частью магического мира.

Фото: пресс-служба

Михаил Зайков, постоянный участник выставки, представит реалистические авторские куклы.  Его работы настолько правдоподобны, что выглядят, как живые.

Фото: пресс-служба

В этом году в преддверии Бала состоялись два масштабных конкурса для кукольников с главным призом – бесплатным участием в выставке. За великолепную идею и реализацию выражаем благодарность Надежде Цигановской и Ирине Ниминущей. Надежда организовала конкурс кукол и мишек тедди "История моды" о моде, одежде, аксессуарах первой половина XX века. А Ирина – конкурс кукол, посвященный эпохе балов и томных красавиц в шикарных бальных платьях "Собираемся на бал. XIX век". В каждом конкурсе приняли участие больше 100 мастеров. Увидеть экспонаты победителей можно на специальных стендах.

Фото: пресс-служба

"Международный весенний бал авторских кукол" на Тишинке – это всегда праздник, море улыбок, объятий, интересных знакомств и заряд положительной энергией. Это мероприятие, которое нельзя пропустить. Это красота, которую нужно видеть своими глазами.

Фото: пресс-служба

Место проведения:

Москва, Выставочный комплекс "Т-Модуль" в торговом центре на Тишинской площади, дом 1, 3-й этаж. Ближайшие станции метро – "Краснопресненская" и "Белорусская"

Работа выставки и стоимость билетов:

7 марта – с 12:00 до 20:00. 8 и 9 марта – с 11:00 до 20:00, 10 марта – с 11:00 до 17:00.

Стоимость входного билета – 400 руб., льготный (для подростков, студентов и пенсионеров) – 200 руб., для детей до семи лет вход бесплатный.

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