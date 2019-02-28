"Московская Масленица" продлится 10 дней

Жителей столицы ждут развеселые гуляния, уличные представления и блины

Масленицу издавна празднуют целую неделю, а одноименный столичный фестиваль продлевает традиционные гуляния еще на три дня. С 1 по 10 марта жителей и гостей столицы приглашают проститься с зимой со вкусом – на 23 красочных площадках "Московской Масленицы". Их ждут путешествие в Масленицу прошлых веков, колядки и хороводы с героями русских сказок, зажигательные фолк-концерты, забавные масленичные игры и невиданное разнообразие блинов. А для детей приготовили сотни разнообразных мастер-классов: ремесленных и кулинарных, по рукоделию и живописи!

Участие во всех событиях фестиваля – бесплатно для всех желающих. Расписание и подробности о программе на официальном сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/maslenitsa-2019.

Блины – по рецептам со всего света

Рестораторы обещают порадовать гостей фестиваля рекордными 210 видами блинов с разными начинками. Без малого кругосветное блинное путешествие можно будет совершить на площади Революции: в местных шале подадут шведские рагмурки, немецкие пфанкухены и белорусские чачохи, блины из черемуховой муки с облепиховым курдом, мятные панкейки с шоколадной крошкой и многие другие варианты угощения.

Интересное меню ждет гостей на Манежной и Тверской площадях, а также на окружных площадках. Например, на Новопесчаной улице им предложат блинчики-трубочки палачинке, на площади Славы – розовые, голубые, черные и желтые блины, а на Сиреневом бульваре в Троицке – японские, корейские, голландские, индийские и совсем уж неожиданные нигерийские блины.

Кукольные спектакли для всей семьи



Театральный репертуар фестиваля – это традиционные балаганы, на которые люди веками стекались в Масленицу, а также новые интерпретации народных и авторских сказок. Например, театр "Таратумб" представит свою версию истории о красавице и чудовище в "исполнении" деревянных кукол русского севера; настоящий "Театр Петрушки" покажет коллектив этнографов, реконструкторов и актеров "Свои ребята", а человек-театр Рудольф Вольфсон устроит кукольное представление с помощью магнитов!

Много замечательных спектаклей пройдет в павильоне "Гостиная" на Тверской площади, а также на сценах на площади Революции и окружных площадок фестиваля.

Гонки на метлах, хоровод с Василисой Премудрой и калейдоскоп масленичных игр

Хороводы, жмурки, бои на мешках – традиционные масленичные забавы под первыми лучами весеннего солнца принесут массу удовольствия детям и взрослым. На Манежной площади гостям праздника предложат поучаствовать в шуточных боях на мешках и сыграть с опытными реконструкторами в популярные более ста лет назад игры – кубарь и бабки.

На переходе к площади Революции для них организуют насыщенную игровую программу. "Замри", "Растяпа", "В гости на блины", "Танцы в кругу", "Поезд" – артисты в ярких костюмах будут зазывать на эти и другие забавы всех желающих! Здесь же расположится целый игровой городок, где можно попробовать себя в разных настольных играх, "закатить блин" на оригинальном силомере, посоревноваться в "забегах великанов" и "гонках на метлах".

А любителей хороводов и колядок ждем на очень атмосферной площадке на Тверской площади, посвященной русским сказкам. Там посетителей встретят волшебные герои: Василиса Премудрая, Финист Янсный Сокол, Аленушка и другие будут разыгрывать сценки, устраивать конкурсы и веселиться вовсю – провести с ними можно хоть целый день.

Мастер-классы как праздник

На любой вкус – довольно скромное определение программы масленичных мастер-классов в этом году. В каждой из 11 фестивальных кулинарных школ – свое особое меню: печем блины по рецептам разных стран и эпох, сытные и десертные, ажурные и разноцветные, а еще разнообразные блинные и не блинные пироги.

Помимо кулинарных, будут и другие мастерские: там научат делать масленичных кукол, симпатичные подарки из фетра и полимерной глины, помогут освоить гжельскую и вятскую роспись или превратить обычные предметы в оригинальные украшения домашнего интерьера.

Фолк-концерты: подпевай!

Посетителей "Московской Масленицы" ждет много солнечной и зажигательной музыки! Концерты будут проходить ежедневно на Тверской площади – с 19:00 до 20:00 по будням и до 21:00 по выходным. Там можно будет услышать этническую и фолк-музыку в исполнении ансамбля "Любо-Мило", групп "Grishaeva acoustic band", "Кукушкин Баритон" и других.

На Городецской и Профсоюзной улицах, а также на Ореховом бульваре в рамках проекта "Территория" пройдет 25 выступлений талантливых ансамблей, в том числе Государственного академического народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Модерн-фолк группа "Русален" исполнит старинные русские песни в современных аранжировках на улице Хачатуряна, на площади Славы и в Митино. А на Манежной площади хитами городской музыки начала XX в. порадует группа "Аргемония" из Санкт-Петербурга. Следите за расписанием!

Чаепитие с Алисой в парке чудес

Восемь столичных парков подготовили для гостей "Московской Масленицы" кое-что необычное: они приглашают на чаепитие с Белым Кроликом, Шляпником, Белой шахматной королевой и Червонной дамой. Познакомиться с героями знаменитой сказки "Алиса в стране чудес" можно 8, 9 и 10 марта, с 12:00 до 19:00 в Сокольниках, Кузьминках, Измайловском ПКиО, Лианозовском и Бабушкинском парках, в парках "Фили", "Красная пресня" и в сквере по Олонецкому проезду. Волшебное чаепитие с настоящими свежеиспеченными блинами и пирогами – это отличный повод открыть сезон пикников, не правда ли?