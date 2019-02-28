Стартовал прием заявок на премию "Рекорды рынка недвижимости 2019"

"Оскар" за лучший объект ждет своих героев

Открыт прием заявок на ежегодную международную премию "Рекорды рынка недвижимости 2019". В этом году мероприятие отмечает юбилей – 10 лет. В премии будет сделан акцент на качество заявок и подачу информации. Участие примут только лучшие объекты, а церемония награждения обещает быть еще более торжественной и грандиозной.



За последние несколько лет рынок недвижимости стал принадлежать покупателю, а предложение возросло в десятки раз и значительно превысило спрос. В итоге, если десять лет назад покупатель стремился изучить все имеющиеся новостройки в интересующем его сегменте, то сейчас он готов потратить время только на самый топ и выбор между его участниками.

Так и в рамках премии "Рекорды Рынка Недвижимости" в этом году будет ограничено количество заявок. В прошлом году на соискание премии было подано около 1,5 тыс. заявок в 31 номинации. В связи с ростом предложения при сохранении бесплатного участия в этом году их станет более 2,5 тысяч.

Такой объем просто не готов переварить потенциальный покупатель. Поэтому организаторами было принято решение ввести регистрационный взнос. При заявлении своих объектов в премии компания вносит регистрационный взнос, подтверждая реальное существование и строительство объекта и предоставляет официальную информации о нем организатору. Это даст картину самых качественных, востребованных и актуальных объектов на фоне огромного многообразия предложений рынка.

Участие в премии позволит стать частью масштабной рекламной кампании, в рамках которой задействуется более 100 каналов продвижения и информирования потенциальных покупателей: анонсы на радио, рекламные анонсы в лучших ресторанах Москвы, звездный Instagram Ксении Собчак, популярные YouTube-каналы о недвижимости, более 100 баннеров на сайтах по недвижимости, креативные макеты премии в лучших журналах по недвижимости, анонсы на топовых профессиональных площадках, реклама в "директе", соцсетях и др.

"Премия "Рекорды рынка недвижимости" – это своего рода лакмусовая бумажка девелоперской отрасли, которая отражает ее изменения и тренды. Сегодня мы четко видим, что за десять лет качественно изменился не только рынок недвижимости, но и эволюционировал сам потребитель: он сам бронирует отели, покупает авиабилеты и выбирает рестораны через мобильные приложения, опираясь на качество предоставленной информации и отзывы таких же пользователей. Огромные объемы информации и длинные тексты больше не воспринимаются. На смену текстовому контенту приходит визуальный. Такого же принципа придерживаемся и мы в рамках премии, ориентируясь на конечного покупателя и предоставляя ему качественную информацию и удобный рейтинг лучших объектов на рынке недвижимости", – прокомментировала руководитель премии Анна Маркина.

Официальный сайт премии: www.recordi.ru. Организатор премии – Московский бизнес-клуб.