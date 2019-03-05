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"Рекорды рынка недвижимости" отмечают юбилей

Фото: пресс-служба
Известной премии исполняется 10 лет

"Рекорды рынка недвижимости" - ежегодная международная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Премия заслуженно считается "Оскаром" рынка недвижимости со всеми его атрибутами.

Здесь можно увидеть самых красивых госейи в шикарных вечерних платьях и смокингах, поучаствовать в развлекательной программе с артистами топовых шоу Первого канала и звездными ведущими Ксенией Собчак и Александром Пряниковым. Также посетителей ждет live-концерт популярных певцов и групп, красная дорожка, гастрономический ужин, зал церемонии, утопающий в цветах и пламени тысячи свечей, голливудские фото звезд рынка недвижимости.

История премии

"Рекорды рынка недвижимости" – первая премия, появившаяся на рынке 22 апреля 2010 года.Это самая крупная, престижная премия по недвижимости, ежегодно собирающая рекордное количество номинантов, объектов и гостей.

Преимущества премии 

"Рекорды рынка недвижимости" - признанная и авторитетная премия, своеобразный "знак качества", и если объект ее получил, значит, он действительно первый в своем сегменте и ее заслуживает. Нас хорошо знают покупатели недвижимости, а логотип нашей премии можно встретить на рекламных щитах и сайтах объектов компаний – победителей. Важным моментом является то, что наша премия ориентирована больше не на профессиональных игроков строительного рынка, а на конечного потребителя.

Что дает участие в премии? Главное не победа, а участие! Регистрируя свой объект в премии, компания увеличивает продажи и повышает его узнаваемость. Даже если номинированный проект не побеждает – он становится частью мегамасштабной рекламной кампании и станет более известным для своей целевой аудитории.

Рекламная кампания премии

Мы задействуем более 100 каналов продвижения и информирования потенциальных покупателей – ТВ, радио, наружная реклама, ежегодный путеводитель в журнале "Forbes", звездный Instagram Ксении Собчак, популярные YouTube-каналы о недвижимости, акции в сети супермаркетов "Азбука вкуса", реклама на сайте бесплатных объявлений Avito.ru, в специализированных и деловых СМИ, в интернете, социальных сетях, Yandex direct, реклама на плазмах в лучших ресторанах Москвы, более 100 баннеров на сайтах по недвижимости, креативные макеты премии в лучших журналах по недвижимости, анонсы на топовых профессиональных площадках, реклама в "директе", соцсетях и др. Все это приводит к вашему объекту целевую аудиторию – покупателей недвижимости! Вся информация на сайте премии www.recordi.ru об объекте с контактами доступна потенциальным покупателям в течение 1 года!

Как принять участие в премии? Для участия в премии необходимо внести регистрационныйвзнос или воспользоваться пакетамиучастия.

Цель премии - предоставить покупателю только проверенные объекты от надежных застройщиков! При заявлении своих объектов в премии застройщик или риэлтор вносит регистрационный взнос, подтверждая реальное существование и строительство объекта и предоставляет официальную информации о нем организатору. После внесения взноса информация об объекте появляется на официальном сайте премии.

Церемония награждения: 6 июня 2019 года.

Место: новая роскошная площадка на Кутузовском проспекте для проведения крупномасштабных мероприятий на высшем уровне Triumph Event Hall.

Ведущая: кандидат в президенты, российский политик, теле– и радиоведующая, журналистка и неизменная ведущая премии "Рекорды Рынка Недвижимости"– Ксения Собчак.

Пресс-конференция с победителями: 18 июня "МИА Россия сегодня".

Каждый год премия "Рекорды рынка недвижимости" – это грандиозное событие, проводимое с широким размахом, билеты на которое начинают раскупаться заблаговременно. В 2019 году в честь своего юбилея премия обещает стать невероятным фееричным шоу, организаторы не пожалеют средств ни на концертную программу, ни на приглашенных звезд. Любимое светское событие станет главным местом встречи 500 топ-менеджеров рынка недвижимости.

Официальный сайт премии – www.recordi.ru

Организатор премии: Московский Бизнес Клуб
Отдел информации
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