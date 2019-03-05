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Лариса Шахворостова подарила всем любовь

Лариса Шахворостова
Популярная российская актриса выступила с концертом-спектаклем

Премьера постановки "Ты только верь!.." Ларисы Шахворостовой состоялась в ДК "Успенское" 3 марта. Событие было приурочено к 35-летию творческой деятельности артистки.

В тот вечер звезда представила лучшие песни из своего репертуара, прочитала любимые стихи и получила множество поздравлений и творческих подарков от многочисленных гостей и друзей. Вечер прошел в необыкновенно теплой атмосфере. Лариса блистала в прекрасных нарядах от модельера Ольги Погодиной.

Перед концертом гостей в фойе ждало выступление камерного оркестра имени Георгия Победоносца Покровского храма села Перхушково, выставка картин и приветственное шампанское.

Вечер открыл народный артист РФ Николай Бурляев. "В Ларисе я увидел родную душу. У нас общие казачьи корни. Лара из Сибири, с Алтая. Когда я это узнал, сердце мое еще больше распахнулось, поскольку Алтай – родина Шукшина, там хорошие люди рождаются… У нас одна прописка с Ларисой – наша любимая Россия", – сказал он. И отметив, что Лариса Шахворостова "умудрялась играть в кино в период распада", вдохновенно прочитал собственное стихотворение.

Далее под аккомпанемент солиста детского камерного оркестра, юного музыканта Иорданиса Авраменко, исполнявшего соло на трубе, на экране появился видеоряд с фрагментами из фильмов, где снималась Лариса.

Юрий Беляев и Светлана Безродная

Заслуженный артист РФ Дмитрий Харатьян и народная артистка РФ Светлана Безродная сказали о Ларисе Шахворостовой много теплых слов.

"Такая молодая прекрасная женщина и отмечает 35 лет своей творческой деятельности – как в это поверить? Потрясающая актриса, Лариса Шахворостова всегда идет вперед с широко открытыми глазами, она удивительный человек, она может все: сыграть и стул, и стол, а может и спеть. Она оказалась еще и замечательным режиссером. Мы выступали в зале Чайковского на моем концерте, и там была песенка "Черный кот", Лариса сказала, что просто так эту песню петь не надо, а надо сделать постановку. И у нее получилась пьеса, пьеса на три с половиной минуты – это было очень талантливо",– отметила Безродная.

Дмитрий Харатьян перечислил многочисленные кинонаграды Ларисы и сказал, что "главное, конечно, не награды, а служение  кинематографу, искусству и сцене – в этом Лариса, безусловно, преуспела!"

Лариса продолжила концерт стихами собственного сочинения  "Ты только верь" и песнями "Последняя поэма" из фильма "Вам и не снилось" и "Всегда быть вместе не могут люди". Затем актриса прочла стихотворение Роберта Рождественского "Монолог женщины".

Народный артист РФ Сергей Никоненко начал неожиданно: "Ларис, страшное у меня горе. Вероятно, лишусь сна. Вы представляете. Вскоре в РСФСР придет весна. Это тоже Маяковский". Он блистательно прочел "Облако в штанах" Владимира Маяковского. Лариса ответила своим стихотворением "Ангел", а потом, к восторгу публики, спела песни "Нежность" и "О любви немало песен сложено".

Дмитрий Харатьян, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Лариса Шахворостова, Светлана Безродная, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Николай Денисов, Валерия Гущина, Андрей Анкудинов

Актер Андрей Анкудинов заставил публику грустить "Вечной любовью" на французском языке и песней Леонида Утесова "О любви". Вечер продолжила актриса Ия Нинидзе, подарившая любимой подруге "Любовь, похожую на сон" (на французском языке) и грузинский романс. Лариса в ответ назвала Ию "своей грузинской сестрой" и подтвердила это вдохновенным прочтением "На холмах Грузии...".

Супруг Ларисы – актер Сергей Маховиков – исполнил свою песню "Потудань" из фильма "Платина". На семейной ноте вечер и продолжился. Лариса спустилась в зал и обратилась со словами искренней благодарности к своей маме, сидевшей в первом ряду, и которой на днях исполнится 75 лет. Этот трогательный момент стал настоящей кульминацией вечера.

Затем на сцену вышли настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Перхушково Одинцовского района отец Андрей (Авраменко) и матушка Александра. Они сообщили о самоотверженной благотворительной работе актрисы с детьми и о том, что "с момента появления Ларисы в Храме появилось культурное наполнение",  оказавшееся очень ценным для прихода.

"Наверное, так Господь устроил, чтобы мы, встречаясь на этом пути, помогали друг другу. Актеры – они, наверное, особенно отвечают перед Богом за то, чтобы каким-то образом сопроводить нас в царствие небесное. Лариса такой человек – очень цельный, сильный, она иногда действительно вытаскивает нас из безнадежных ситуаций, связанных с всевозможными представлениями, культурной программой, которая должна приходом вестись. Господь нам ее послал, это такая милость, камень с души упал. И то, что она делает, фундамент ее творчества – это Христос, любовь к Христу", – пояснили святой отец и его супруга.

Матушка Александра представила композитора и поэта Александра Иванова, который написал песню "Впереди – вечность". "Я хочу добавить несколько слов о той области работы Ларисы, которая мало кому известна, – сказала матушка. – Это работа с детьми. Работа эта не приносит какую-то известность и быстрых результатов, но требует огромного терпения большой любви. И Лариса отдает этому всю себя. Много лет она проработала в гимназии святителя Василия Великого, была режиссером-постановщиком балов с участием 300 детей и спектакли, проводила уроки, готовила детей к индивидуальным конкурсам чтецов. С такой же самоотдачей и жертвенностью она занимается нашим театральным кружком в нашей воскресной школе. Я думаю, дети смогут осознать значение этих встреч, только став взрослыми, но мы ей благодарны, мы ее полюбили всем сердцем. Я думаю, что Господь благословляет ее за эти труды, и одним из таких проявлений промысла божьего, видимо, стала встреча Ларисы Шахворостовой как раз в стенах воскресной школы с замечательным композитором Александром Ивановым, который является регентом нашего храма. Он написал музыку к шести фильмам, а сейчас работает над альбомом лирических и духовных песнопений, который выйдет к светлому празднику Пасхи. Песня "Впереди вечность" из этого альбома сейчас будет представлена.

Николай Денисов, Аристарх Ливанов, Лариса Шахворостова

Эту композицию Лариса спела в сопровождении настоящих ангелов, в роли которых выступили девочки детского ансамбля им. Георгия Победоносца, а цветов от благодарных зрителей набралось столько, что выступление пришлось повторить на бис – на сей раз певица спела композицию дуэтом с композитором Александром Ивановым.

В завершение вечера Лариса поблагодарила всех, кто помогал ей в подготовке концерта. "Я очень счастлива, что в зале не оказалось случайных людей. Радостно, что сегодня мне удалось собрать всех на 35-летнем юбилее творческого пути", – заявила она.

Среди гостей присутствовали Аристарх Ливанов, Борис Токарев, Татьяна Абрамова, которую Лариса Шахворостова неоднократно упоминала как выдающегося благотворителя, продюсер Юрий Душин, поэты Михаил Шабров и Виктор Пеленягрэ, Николай Денисов, генеральный директор гильдии актеров кино России Валерия Гущина и многие другие.

"Ты продолжаешь делать шаги в правильную сторону и радуешь своих многочисленных почитателей, ты идешь туда, где тебя ждут, и ты туда придешь в новом качестве, – обратился к актрисе Аристарх Ливанов. - И, как говорил Пастернак: талант, это новость, которая всегда нова. Мы тебя сегодня увидели в разных проявлениях, и они все радуют нас, только ты не стесняйся показывать их как можно чаще!"

После концерта в фойе ДК "Успенское" батюшка православного храма в селе Перхушково поблагодарил Ларису Шахворостову за любовь, которую она подарила всем в этот вечер, и выразил надежду, что Бог примет эту жертву.

Лариса Шахворостова, Сергей и Александра Маховиковы

Концерт-спектакль "Ты только верь!.." Ларисы Шахворостовой в ближайшее время будет показан широкому зрителю в рамках тура по городам России.

Фото предоставили Элла Митина и Мария Соболева. Официальный сайт: http://shakhvorostova.ru/ 

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