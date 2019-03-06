Urban Awards 2019 пройдет в Петербурге

11-я Федеральная премия в области жилой недвижимости принимает заявки

Urban Awards 2019 пройдет в Северной столице 27 июня. Прием заявок на участие начался 19 февраля. Независимым консультантом премии является фирма PwC.

За время существования премии в ней приняли участие объекты более чем из 37 городов нашей страны. К слову, региональные объекты принимают участие в Urban Awards с 2012 года.

Основные цели премии: повышение стандартов качества жилых проектов в России и формирование комфортной городской среды. Премия стимулирует спрос на качественное жилье и выступает ориентиром для покупателей недвижимости, отмечая проекты знаком качества, подтвержденным экспертизой профессионалами отрасли.

Чтобы получить заветную статуэтку и знак качества, необходимо пройти несколько этапов.

В основе премии лежит многоэтапная прозрачная система оценки, позволяющая достичь максимально объективных результатов. Так, сначала участники заполняют анкету и вносят в нее информацию о своем объекте и компании, начиная от местоположения, технических характеристик, проектной документации и заканчивая мельчайшими архитектурными и инфраструктурными деталями. При этом, если документация не соответствует требованиям – оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии.

Следующим этапом проходит проверка по "системе объективной оценки" и онлайн оценка членов жюри. "Система объективной оценки" – это специальная онлайн система с критериями и баллами, разработанная и ежегодно актуализируемая оргкомитетом при участии экспертов рынка недвижимости.

Как только будет проведен анализ полученных результатов, формируется шорт-лист номинантов и список объектов, на которые выезжают с инспекцией члены жюри. После этапа выездов становится известен список финалистов, в который входит от 3 до 5 объектов в каждой номинации.

Завершающим этапом оценки становится финальное голосование, на котором участники подробно презентуют и защищают свои объекты перед членам жюри. Победители становятся известны только на церемонии награждения.

В этом году в Федеральной премии Urban Awards награды будут вручаться в 28 номинациях. К участию будут допущены строящиеся и готовые жилые дома и комплексы апартаментов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов.

В номинациях с построенными жилыми домами принять участие могут проекты, срок окончания строительства которых установлен проектной декларацией в период с третьего квартала 2018 года по второй квартал этого года включительно. В номинациях на лучший строящийся жилой комплекс принимаются заявки от объектов, которые удовлетворяют следующим критериям: получено разрешение на строительство, возведение объекта уже началось, стартовали продажи в соответствии с 214-ФЗ. Проекты на стадии концепции к участию в премии не допускаются.

Самым долгожданным днем для участников станет церемония награждения, которая представляет собой яркое шоу, на котором собираются все знаковые персоны рынка жилой недвижимости России. В этом году ожидается более 250 гостей из разных регионов страны.

Подать заявку на участие в премии можно на официальном сайте Urban Awards.

Контакты оргкомитета Премии: +7 495 150-04-25; +7 812 643-42-59, ua@urbanus.ru