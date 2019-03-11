Меломанам устроят релакс в большом городе

Любителям музыки покажут новую программу

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 27 марта Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Павла Сорокина представит "Релакс в большом городе".

В сумасшедшем ритме большого города, в суете и нескончаемых стрессах так иногда хочется остановиться и попасть на островок безмятежного покоя, чтобы насладиться превосходной расслабляющей музыкой и получить заряд позитивной энергии. Именно для этого создана новая программа.

"Релакс в большом городе" – это самые романтичные, проникновенные, нежные, задушевные и возвышенные сочинения композиторов разных эпох и стран. Они помогут отвлечься от проблем и, хотя бы ненадолго, оказаться в прекрасном мире любви и красоты.

"Адажио" Альбинони, "Лунный свет" Дебюсси, "Вокализ" Рахманинова, вальс Шопена, упоительная вторая часть 21-го фортепианного концерта Моцарта, "Лебедь" Сен-Санса, "Адажио" из балета "Спартак" Хачатуряна, "Размышление" Массне, "Аранхуэсский концерт" Родриго, Серенада лунного света, музыка из кинофильма "Цвет ночи" и другие не менее известные и любимые сочинения прозвучат дляя лучшего расслабляющего отдыха.

Начало концерта в 19:00. Категория 6+

Подробности на сайте http://www.orchestra.ru/concert/relaks-v-bolshom-gorode-3

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99 и на сайте оркестра.