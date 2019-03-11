В Москве пройдет концерт-лекция "Романтика VS современность"

Шедевры камерной музыки прозвучат с сочинениями современных композиторов

В Доме-музее А.Н. Скрябина 14 марта стартует музыкальный просветительский проект SoundOut. Он откроется лекцией "Романтика против современности".



Нынешнему жителю мегаполиса недостаточно просто слушать музыку – ему хочется научиться проникать в ее тайны, понимать язык композитора, его мысли и чувства. Уникальный просветительский проект SoundOut приглашает на концерт-лекцию "Романтика VS современность", где шедевры камерной музыки Иоганнеса Брамса будут звучать рядом с сочинениями современных композиторов.

Зачем? В этом и заключается главная интрига. Музыка Брамса – одного из величайших композиторов-романтиков – наполнена любовью, переживаниями и драматизмом. Можем ли мы найти эти качества в музыке XXI века? Что волнует и вдохновляет современных композиторов? На концерте-лекции слушатели найдут ответы на эти вопросы вместе с музыкантами! SoundOut предлагает формат, отличный от традиционного концерта: это захватывающий рассказ о ключевых событиях жизни композиторов, редкие фотографии и видео – все это вместе с музыкой создает неповторимую атмосферу и позволяет полностью погрузиться в эпоху.

В четверг, 14 марта, речь пойдет о романтизме и о музыке, которую композиторы пишут сейчас. У слушателей будет возможность окунуться в музыкальный мир XIX в. и попробовать понять, как он связан с сегодняшним днем и современной музыкой, развивающейся в эпоху высоких технологий.

Соната для кларнета и фортепиано №2 и Трио для кларнета, виолончели и фортепиано – поздние сочинения Брамса. В них заключен мир композитора, прожившего большую жизнь, полную успехов и разочарований, озаренную любовью к Кларе Шуман – жене, а затем вдове кумира его юности. За хитросплетениями сюжета, одного из самых красивых и печальных в истории, слушателям поможет следить рассказ музыкантов, ведь они знают эту музыку буквально изнутри.

SoundOut – проект, который открывает новые музыкальные миры. В этот вечер публику ждет российская премьера сочинения шведского композитора Тобиаса Брострёма "Темная ночь" ("La noche oscura") для кларнета соло. Брострём является одним из ведущих скандинавских композиторов своего поколения, его стиль отличает эмоциональная наполненность, ритмический драйв и красочность оркестровки.

Исполнит премьеру Антон Мойсеенко – кларнетист-виртуоз, пропагандист нового кларнетового репертуара, концертмейстер группы кларнетов БСО им. Чайковского п/у В. И. Федосеева. Он же выступит и как автор: в этот вечер состоится мировая премьера его сочинения "Облака" для кларнета, виолончели и фортепиано.

Также прозвучит пьеса "Северный океан" для кларнета и фортепиано, где впервые в России музыканты представят публике новую технологию SABRe – это мульти-сенсор, который, подключаясь к кларнету, расширяет возможности исполнителя и дарит композитору совершенно новые возможности инструмента. Антон дебютировал в качестве композитора в 2014 г.; сегодня его сочинения звучат в Японии, Швейцарии, Франции, Бельгии и публикуются издательством IMD Paris.

Проект SoundOut объединяет музыку и историю, литературу и архитектуру, изобразительное искусство и современные технологии для того, чтобы публика могла максимально глубоко погрузиться в тему концерта. Участники проекта SoundOut сочетают в себе роли солистов и рассказчиков, стирая границы между публикой и музыкантами. Это первоклассные профессионалы, любящие свое дело, среди которых солисты легендарного БСО им. Чайковского и победители международных конкурсов.

Начало концерта – в 19:00. Подробности можно узнать тут. Билеты можно приобрести на сайте.