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В Крыму выбрали Miss Melon Rich 2019

Фото: Пресс-служба
На полуострове состоялся конкурс бизнес-леди России

На самой топовой площадке – в отеле Mriya Resort & Spa 5* (Крым) 2 марта впервые в истории существования глянцевого журнала Melon Rich прошел невероятный и самый открытый конкурс бизнес-леди России – Miss Melon Rich 2019. Это специальный проект для успешных, красивых и состоявшихся девушек в возрасте от 25 лет.

Главная задача конкурса – повышение социально-активной роли женщины в современном обществе. Формирование в обществе правильного восприятия образа зрелой женской красоты, сочетающей в себе внешнюю привлекательность, интеллект, целеустремленность и женственность! Создание и популяризация образа женщины, успешно реализующей себя в профессии, общественной жизни и семье, спорте, политике, творчестве, бизнесе и других сферах.

"Уникальность нашего конкурса в том, что впервые на территории Крыма прошел настоящий, открытый и честный конкурс! Победительниц оценивало компетентное жюри, на которое не оказывалось давление. Места не продавались, интересы участниц не лоббировались! Это было наше главное условие. Все наши проекты такие", – заявила главный редактор журнала Melon Rich Светлана Листопадова. 

И добавила: "Участницы проекта – успешные девушки страны, на счету которых не только интересные реализованные бизнес-проекты, но и достижения в социальной и культурной сферах. И нам особо приятно осознавать, что нам удалось собрать именно таких девушек. Все они уже состоялись в бизнесе, семье, социальной сфере! Успешная женщина – это гармоничная женщина, сочетающая в себе красоту, ухоженность, стиль, ум, твердый характер, масштабные цели, амбиции, достижения и, конечно, обаяние, коммуникабельность, умение любить и понимать людей". 

В состав жюри вошли представители федеральных общественных организаций и бизнеса, продюсеры, дизайнеры и медийные лица, среди которых заслуженный художник России Никас Сафронов; звездный дизайнер, создатель бренда "PONOMAREV" и участник Недель мод в Москве Moscow Fashion Week и Mercedes Benz Fashion Week Russia Андрей Пономарев; известный российский дизайнер одежды Wedding&couture Сетлана Лялина, бренд "Svetlana Lyalina"; продюсер, генеральный директор Фонда развития и кинематографии "Золотая фильмотека" Константин Серебряков. общественный деятель, председатель комитета по красоте, эстетике и спорту регионального отделения всероссийской общественной организации "Опора России", победительница международного конкурса красоты "Мисс Офис 2017" Анастасия Божкова; бизнесмен, ресторатор и блогер Дмитрий Грабовский; известная певица с консерваторским образованием, участница шоу "Голос страны" Анна Скляр; соучредитель компании Starsounds Георгий Кепуладзе; депутат Ялтинского городского совета, участница проекта "Инстаграмщицы" и "Подиум" Мария Кохно.

Фото: Пресс-служба

На протяжении четырех дней участницы конкурса полностью погружались в атмосферу фэшн-индустрии: постановка дефиле, тренировке, мастер-классы визажу и стилю. Помимо этого, девушки приняли участие в благотворительном концерте в Доме инвалидов.

Член жюри Андрей Пономарев сообщил: "Это были четыре очень тяжелых дня. Помимо того, что я являлся членом жюри, мне еще пришлось заниматься постановкой дефиле. Мы репетировали с девушками каждый день с утра и до вечера. Это был каторжный труд! Но, девушки оказались замечательными ученицами! Прислушивались и выполняли все, что от них требовалось. Мы стали одной большой командой, мы сдружились!"

Также входящая в состав жюри Анна Скляр отметила, что "2 марта в отеле Mryia Resort не просто лицезрела красоту со сцены, а имела возможность выбрать одну из самых красивых и обаятельных девушек". После чего подчеркнула: "Для меня самым главным критерием была энергетика! Именно ее я заметила в Наталье Бахуриной! Эта хрупкая девушка сочетает в себе столько положительных качеств, и она так сияет изнутри, что я не могла это не заметить, как и многие челны жюри, хотя обсуждение было горячим. Члены жюри разделились на два лагеря, битва была жесткая, а значит честная! Я убеждена, что нет критериев красоты, есть душа и гармония! Именно этими качествами наделена Miss Melon Rich 2019!"

"Конкурс в Крыму – символичен, ведь прошел он в преддверии юбилейной даты – пять лет с момента воссоединения России и Крыма. Хотелось бы отметить прекрасную организацию мероприятия, выбор места – шикарный отель Mriya Resort & Spa, а также высокий уровень компетенции и беспристрастное отношение к делу членов жюри. Это был великолепно организованный, честный конкурс, показавший достоинства, таланты и красоту современной женщины, ее важную роль в формировании современной культуры, социальной деятельности и семейной жизни", – выразила мнение главный редактор журнала LUX TOP magazine Татьяна Ляпидевская. 

В рамках финала состоялась премьера – показ круизной коллекции "Иные миры" в арт-коллаборации дизайнера Светланы Лялиной с известным художником Никасом Сафроновым. Живопись заслуженного художника РФ, заключающая в себе особый̆ магический̆ смысл, вдохновила модельера на попытку воссоздать в реальных платьях, а затем и в линии купальников и круизной̆ одежды невероятные формы, цвета и образы с его картин.

Поддержать участниц приехали московские артисты: легендарная группа "АССОРТИ", президент Всероссийского инклюзивного фестиваля детского творчества MELON KIDS, участница телепроекта "Битва талантов" на МУЗ ТВ, лауреата многочисленных международных конкурсов ЕКАТЕРИНА СУША и детская студия танца "КАРАМЕЛЬ".

Фото: Пресс-служба

Организаторы конкурса – продюсерский центр "NELS" и глянцевый журнал MELON RICH, при поддержке бизнес-клуба "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА".

Ведущие вечера:

BUKATARA, певица, лицо журнала Melon Rich, легенда группы "Пропаганда".
Юрий Врублеувский, член международной Свадебной Федерации.
Анна Калашникова, российская актриса, ведущая и модель.
Леван Тодуа, лучший светский обозреватель Москвы.

Победительницами конкурса стали

Наталья Бахурина, Москва Miss Melon Rich 2019

Ольга Мусатова, Крым I Вице-Miss Melon Rich 2019

Светлана Шершнева, Москва II Вице-Miss Melon Rich 2019

Номинации конкурса:

Ирина Милолика, Москва – "Miss Бизнес Леди Melon Rich – 2019"

Татьяна Кизима, Крым – "Miss Модель Melon Rich – 2019"

Валерия Гребенюк, Крым – "Miss Грациозность Melon Rich – 2019"

Анастасия Мишина, Москва – "Miss Стиль Melon Rich – 2019"

Евгения Ткаченко, Крым – "Miss Харизма Melon Rich – 2019"

Инесса Фицеж, Москва – "Miss Артистичность Melon Rich – 2019"

Елена Али, Крым – "Miss Очарование Melon Rich – 2019"

Светлана Аввакумова, Москва – "Miss Успех Melon Rich – 2019"

Наталия Чех, Крым – "Miss Зрительских симпатий Melon Rich – 2019", "Мисс Лучшая мама Melon Rich – 2019"

Инина Дате, Крым – "Miss Культура и Духовность Melon Rich – 2019"

Елена Пономаренко, Крым – "ПРИМЕР ГОДА Melon Rich – 2019"

Маргарита Семенова, Москва – "Miss Лидер Melon Rich – 2019"

Ольга Чижикова, Крым – "Miss Спорт Melon Rich – 2019"

Светлана Безоян, Крым – "Miss Леди-босс Melon Rich – 2019"

Николь Тузани, "Miss Фитнес Melon Rich – 2019"

Ольга Мусатова, Крым – "Miss Управленец Melon Rich – 2019"

Партнеры мероприятия:

MARKELL – твой верный "бьюти-помощник".
L'atuage cosmetic – Белорусский производитель декоративной косметики.
MARI JOO – дизайнерские украшения из натуральных камней.
Регина Марс– дизайнер украшений.
ProCent – профессиональный центр рекламных технологий.
STARSOUNDS – комплексное техническое обеспечение мероприятия любого уровня.
KSENIA MAK – создатель уникального бренда эксклюзивного белья, красивых вещей для дома, для самых утонченных.
Cvetokus.ru – оригинальные решения для подарков близким людям.
Кристина Кибовская – профессиональный российский дизайнер.
VRUBLEVSKYI event.
CARAMEL – студия танца.
"КРЫМСКИЙ ДЕСЕРТ" – натуральные эко десерты Крыма.
Компания STARSOUNDS.
"БУХТА МЕЧТЫ" – гостинично-рекреационный комплекс, расположенный в бухте Ласпи. 
Санаторий "ФОРОС" – один из лучших курортов юга России, расположенный на территории уникального Форосского парка.
"МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" – кондитерская.
"ОРАНЖЕРЕЯ" – самое зеленое кафе Севастополя.
ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ" и сеть магазинов "Сытый Бацька".
Сергей Цемашко – профессиональный фотограф, основатель и руководитель модельной школы Voyage.
MARINUS TOUR – туристическая компания Крыма.
"СН" – театральное агентство.

Официальные стилисты-визажисты конкурса – Алла Давыдова и Анна Седавных. Постановка дефиле – Андрей Пономарев

Информационные партнеры:

Телеканалы: Программа "Кто есть Кто" НТВ (Москва), ТЕО ТВ (Москва).

Журналы: Melon Rich, MarieClaire, La officiel, Eclectic, "Ваш досуг", EVA.RU, Dom&Podium, Women's Time, Finance Times, УТРО.ru, издательский дом СОБЕСЕДНИК, PROfashion, Piccolo Magazine Russia, Fashion Kaleidoscope, журнал "РАДИУС ГОРОДА", LUX TOP magazine – Москва

Крым: Domino, "Культурный Севастополь", МРК, ИЗЮМ, Yalte.com, "Ялта 24", "Новый Крым", ORGANAIZER.info, SevastopolMedia.ru и др.  

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