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Литературно-музыкальный клуб "Линия жизни" откроют в Питере

Андрей Бильжо. Фото: пресс-служба
В совместном проекте примут участие знаменитости

Благотворительный фонд "Линия жизни" и отель "Гельвеция" (г. Санкт-Петербург) представляют новый совместный проект – литературно-музыкальный клуб "Линия жизни" с участием известных персон литературы и искусства.

Новый литературно-музыкальный клуб будет работать в зале "Базель" отеля "Гельвеция" и каждый новый сезон представлять интеллектуалам Санкт-Петербурга и гостям города модных ньюсмейкеров. Первыми станут российский художник-карикатурист, писатель, создатель знаменитого образа "Петровича" и владелец одноименного столичного клуба Андрей Бильжо и известный московский пианист Алексей Сканави.

Ведущий вечера – публицист и радиоведущий Виталий Дымарский.

Презентация клуба состоится 21 марта в 20:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Марата, д. 11.

С 19:30 до 20:00 сбор гостей. На вечере их ждут новые книги Андрея Бильжо "Комариный бог", "Будьте здоровы и держите себя в руках" и дегустация вин нового сезона от компании L-Wine.

С 20:00 до 21:00 (I отделение) состоится творческая встреча с Андреем Бильжо. Он представит свой новейший (еще не изданный) проект книги "Не все остались живы J", которая должна появиться в этом году в одном из ведущих издательств. Автор познакомит гостей с главным сюжетом, прочтет сказки для взрослых.

В завершении встречи будет проведен игровой аукцион, где с молотка уйдет знаменитый "Петрович" Андрея Бильжо (карикатура с автографом).

Аукционная продажа "Петровича" состоится в 21:00.

С 21:30 до 22.30 (II отделение) состоится "питерская гастроль". Андрей Бильжо и Алексей Сканави представят симфоническую сказку для взрослых "Петя и волк". "Да, это будет Сергей Прокофьев, только в совершенно ином прочтении. Теперь уже для взрослых", - сообщил Андрей Бильжо.

В завершении вечера (22:30) состоится винная лотерея "Вслепую" от компании "L-Wine" и неформальное общение с ньюсмейкерами.

Собранные средства от пригласительных билетов фонд "Линия жизни" направит на лечение тяжелобольного ребенка.

Стоимость билетов – 2 тыс. руб. за каждый. Их можно приобрести на сайте отеля "Гельвеция".

Бронирование мест в зале по телефону: +7 812 326 5353.

Открытие литературно-музыкального клуба "Линия жизни". Андрей Бильжо и Алексей Сканави.

Информационная поддержка: Интерфакс, телеканал "78", издания: "Секрет фирмы", "На Невском", "Free Time", "MelonRich", "ОКОЛО", "Мой район" (С-Петербург), "ОКОЛО".

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