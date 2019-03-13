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Любители музыки услышат лучшие рапсодии мира

Фото: Пресс-служба
В Москве состоится грандиозный концерт

На следующей неделе, 19 марта, у Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" день рождения. Коллектив под управлением отметит это роскошным концертом в Светлановском зале Московского Международного дома музыки исполняя мировые хиты от "Венгерской рапсодии" Листа до "Богемской рапсодии" группы Queen. Солисты: Александр Синчук, фортепиано; Родион Петров, скрипка; Валерий Гроховский, фортепиано. Дирижер – Фабио Мастранджело.Фабио Мастранджело. Фото: Пресс-служба

Одно из самых значительных сочинений Рахманинова "Рапсодия на тему Паганини" для фортепиано с оркестром – это  24 вариации на широко известный ля-минорный Каприс Паганини. Грандиозная премьера состоялась в Liryc Opera House в Балтиморе 7 ноября 1934 года. Партию фортепиано исполнил автор в сопровождении Филадельфийского оркестра под управлением Леопольда Стоковского.

В 1924 г. состоялось исполнение одного из лучших произведений Гершвина - "Рапсодии в стиле блюз" для фортепиано и симфонического оркестра. Партию рояля исполнял автор. Новое произведение вызвало большой интерес американской музыкальной общественности. Оно выявило гениальный мелодический дар композитора, оригинальное чувство гармонии и ритмическую изобретательность автора". Музыка "Испанской рапсодии" Равеля  напоена красками испанской природы, отличается красочностью оркестровки.Александр Синчук. Фото: Пресс-служба

Александр Синчук – лауреат престижных Международных конкурсов, среди которых IV Международный конкурс имени С.В. Рахманинова (I премия, Москва, 2008г.);  IX Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица (I премия, золотая медаль, Киев, 2012); Международный конкурс "European Piano Nights" ( I премия, Люксембург, 2012); VI Международный конкурс молодых пианистов "Interlaken Classics" (I премия, Берн, Швейцария,  2013).

Родион Петров - лауреат Международного конкурса им. Рудольфо Липицера (Италия, 1996, II Премия и пять специальных призов); Международного конкурса им. Паганини (Италия, Генуя, 1997, II Премия); Международного конкурса "Valsesia Musica" (Италия, 2005, I Премия); Четвертого Московского Международного конкурса им. Паганини (2006, II Премия). Участник Квартета им. Давида Ойстраха.

Валерий Гроховский. Фото: Пресс-служба

Валерий Гроховский – лауреат международного конкурса именр Ф. Бузони в г. Больцано (Италия, 1989) и международного конкурса пианистов в Цинцинатти, 1990). С 1991 – профессор Техасского университета в Сан-Антонио. Около десяти лет преподавал в США и проводил международные мастер-классы. С 2001 года начинает активно концертировать в США, Европе и России. Музыканты и пресса всего мира говорят, что Валерию Гроховскому удается свободно и "без акцента" разговаривать сразу на двух языках – классическом и джазовом. Выпустил более двух десятков компакт-дисков с записями классической и джазовой музыки.

Начало концерта в МДМ – в 19:00. Категория 6+

Подробности на сайте. Билеты в кассах +7 (495) 151-99-99 и на сайте  https://orchestra-ticket.ru/ACTION/265477/.

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