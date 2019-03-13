Королевский национальный балет Грузии даст концерт в Москве

Жители столицы смогут увидеть шоу "Огонь Грузии"

На сцене Государственного Кремлевского дворца Королевский национальный балет Грузии покажет свое танцевальное представление. Шоу "Огонь Грузии" – это демонстрация удивительной техники, кавказские ритмы, динамичные отточенные движения, темпераментное исполнение.

Все это можно будет увидеть 10 апреля. Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями станут незабываемым зрелищем для каждого зрителя. Уникальная постановка и красочные костюмы наполнят потрясающими эмоциями. Зрители смогут совершить незабываемое путешествие по многовековой Грузии.

Королевский национальный балет Грузии под руководством Гелы Поцхишвили и Маиы Кикнадзе выступает на сцене уже более 30 лет. Свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира рукоплескали танцорам, поражающим воображение зрителей великолепной техникой исполнения, неподражаемым артистизмом, куражом и безудержной экспрессией, свойственной только грузинским танцам.

Новое шоу "Огонь Грузии" позволит прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца. Особенностью шоу является то, что при ее подготовке был применен принципиально новый подход: "Огонь Грузии" – это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.

Все это в сочетании с живописными костюмами и грандиозными декорациями, приковывает внимание зрителя и не позволяет перевести дыхание и оторвать взгляд от действа, происходящего на сцене. Подарите себе ощущения зажигательного грузинского танца на шоу "Огонь Грузии".

Начало концерта – в 19:00. Подробнее о мероприятии тут. Купить билеты можно во всех театральных кассах города, в кассе Государственного Кремлевского дворца по адресу: Москва, ул. Воздвиженка, д. 1, ст. м. "Библиотека им. Ленина", "Арбатская", "Боровицкая", тел. +7(495) 620-78-46, www.kremlinpalace.org.