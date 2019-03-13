Облачные вычисления: в чем смысл технологии

Найден способ получить доступ к данным через Сеть

Облачные вычисления – эффективная и полезная технология для разработчиков приложений и программного обеспечения

Облачные вычисления – относительно новая технология, которая в последние годы занимает всё больше места на рынке. Так, в 2018 г. объем облачной индустрии вырос на 32% и превысил 250 миллиардов долларов, сообщает hitechmode.com.



Разбираемся в сути технологии, её особенностях и определяем пользу для клиента.

Что такое облачные вычисления и в чем их преимущества

Если говорить просто, то облачные вычисления предоставляют доступ к данным через Сеть. В "облаке" могут находиться сервера, дата-центры и приложения. Клиент платит по факту использования технологии.

К облачным вычислительным системам применяются особые требования. В частности, они должны быть универсальными, чтобы взаимодействовать с ними мог любой клиент независимо от типа устройства для выхода в сеть.

Гибкость – другая важная особенность технологии. Список услуг, предоставляемых "облаком", обязан иметь возможность расширяться или сужаться.

Отсюда происходят преимущества облачных вычислений. Большинство из них прозаичны, что не отменяет их ценность.

Очевидно, что "облако" – это, в первую очередь, про эффективность. Получить доступ к нему можно практически с любого устройства, подключенного к интернету. Для компаний, имеющих сотрудников в разных уголках земного шара, это важная деталь.

При работе с облачными сервисами нет риска потери данных. Их резервное копирование выполняется регулярно. Различные ключи шифрования также обеспечивают сохранность данных.

Важным преимуществом "облака" является его экономическая составляющая. Гораздо проще и дешевле оплатить системы облачных вычислений, чем покупать дорогое специализированное оборудование, тратиться на его установку, поддержку и ремонт в случае поломки.

Модели работы облачных вычислений

Существует несколько моделей облачных вычислений, на которых построены их услуги. Например, можно приобрести частное "облако", которым будет пользоваться ограниченное число людей.

Общественную систему выбирают, когда над одним проектом работает несколько компаний.

Публичное "облако", очевидно, находится в свободном доступе и открыто для любого пользователя.

Гибридная система облачных вычислений использует особенности частной как основу, интегрируя характеристики общедоступного "облака".

Сервисы облачных вычислений работают на следующих моделях:

SaaS – для использования этой системы клиенту необходимо прикладное программное обеспечение.

PaaS – есть возможность размещать основное ПО в "облаке", чтобы в дальнейшем устанавливать нужные приложение.

IaaS – инфрастурная среда, при которой потребитель самостоятельно управляет операционными системами, программным обеспечением и другими ресурсами.