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В витринном застеколье сверкнет матовый бисквит

Фото: пресс-служба
Выставка-ярмарка "Блошиный рынок" пройдет в 52-й раз

На ней будет все. Или почти все. Тем более, когда речь идет о выставке-ярмарке с пятнадцатилетней историей и участниками, которые способны удивить посетителей с самыми неожиданными запросами и даже добыть раритеты под заказ с блошиных рынков мира.

Интереснее другое: что каждый из нас ожидает, и что надеется увидеть на блошином рынке. Иными словами, весь блошиный рынок – это комбинация всевозможных "жду" и "хочу".

Фото: пресс-служба

"Хочу" – это личный интерес, он может быть конкретизирован или нет, но глаз невольно сканирует полки и витрины в поисках острого спонтанного желания или нужного предмета в коллекцию.

Фото: пресс-служба

"Жду" – это собирательный образ, универсальный набор предметов-маркеров, который всплывает в голове при фразе "блошиный рынок": игры и гравюры, посуда и утварь, аксессуары, переживающие очередной гребень моды – задник, который создает атмосферу, и который интересно рассматривать в деталях.

Фото: пресс-служба

Такую возможность дают спецпроекты выставки: каждый раз организаторы наводят резкость на те или иные предметы старины. Экспозиция соединяет интересные истории, редкие экземпляры и возможность покупки: будь то цветное стекло, старинные игрушки или предметы сервировки стола.

Фото: пресс-служба

В этот раз в витринном застеколье – матовый бисквит: бархатный, без глазури, фарфор, который с XVIII в. стал эталонным материалом для комнатных бюстов и статуэток. Для кого-то и он теперь перейдет в разряд "хочу", а кому-то просто будет интересно узнать что-то новое.

Фото: пресс-служба

Всех желающих увидеть эту красоту ждут на Тишинке в дни выставки:

27 марта, вернисаж с 19:00 до 22:00

28, 29 марта с 12:00 до 21:00

30 марта с 11:00 до 21:00

31 марта с 11:00 до 20:00

Фото: пресс-служба

Адрес: "Т-Модуль", Тишинская площадь, 1

Вход на VIP-открытие выставки 27 марта в 19:00 по специальным приглашениям или билетам. Стоимость билета – 1 тыс. рублей.

С 28 по 31 марта стоимость билета – 200 рублей. Для лиц до 16 лет вход бесплатный.

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