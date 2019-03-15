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Move Realty Awards пройдет в "Известия Холл"

Фото: пресс-служба
В Москве наградят лучшие девелоперские компании

Церемония вручения ежегодной профессиональной премии состоится 21 марта. Move Realty Awards, учрежденная одним из крупнейших федеральных порталов о недвижимости Move.ru, в этом году премия отметит пятилетний юбилей.

Move Realty Awards – социально-ориентированный проект, основные цели которого обращены к потребностям современного покупателя. Основная задача – определить надежных застройщиков, комфортные для проживания объекты недвижимости и компании, предлагающие наиболее эффективные услуги по интернет-рекламе. Благодаря премии девелоперские компании получают уникальную возможность продемонстрировать клиентам достоинства и преимущества своих проектов.

К участию в Move Realty Awards в этом году принимались жилые комплексы сроком сдачи с 2018-го по 2020 г. в категориях "премиум-класс", "бизнес-класс", "комфорт-класс" и "стандарт-класс". Номинации традиционно разделены не только по сегменту, но и по территориальному расположению. Подробнее с номинациями можно познакомиться на сайте премии.

Прием заявок продлился три месяца, после чего наступил этап двухступенчатой оценки номинантов. Церемония награждения победителей пройдет в "Известия Холл".

В прошлом году в премии участвовало более 100 компаний, которые номинировали свыше 250 жилых комплексов. Церемония награждения собрала около тысячи гостей – профессионалов рынка недвижимости.

Пятая юбилейная премия обещает стать еще более масштабной.

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