Heilung привезет в Россию представление эпохи викингов

Датская неофолк группа даст первые сольные концерты в России

В Москве музыканты выступят 19 апреля в Arbat Hall, а 17 апреля – в Санкт-Петербурге, в Aurora Concert Hall. Зрителей ожидают яркие театрализованные шоу воинственных викингов и шаманов. Посещение этого мероприятия может пробудить в каждом дух древнего воина. Чтобы передать ауру той эпохи, Heilung везет прямо из Дании целый грузовик массивных декораций с костями, черепами (поговаривают, в том числе человеческими) и прочими оккультными предметами, с помощью которых группа введет зрителей в настоящий первобытный транс.

Каждое живое выступление Heilung - это захватывающее зрелище, где стираются грани между сценическим действием и древними языческими ритуалами, прошлым и настоящим. Идея воссоздать в современном мире культурные традиции Северной Европы железного века и эпохи викингов пришла Каю Уве Фаусту, специализирующемуся на древнескандинавских текстах, и Кристоферу Юлю.

Позже к коллективу присоединилась Мария Франц. Звучание композиций группы построено на использовании традиционных скандинавских инструментов и голосов, которые возвращают слушателей к дохристианским временам, когда единение с природой было естественным, а тайны мира казались чем-то божественным и непостижимым.

Heilung использует в своих произведениях древнескандинавские тексты из археологических артефактов, а аутентичное звучание древней цивилизации создает с помощью костей, бубнов, шума воды, деревянных щитов и копий.

Билеты уже в продаже. Их можно заказать по ссылке.

