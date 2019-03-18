Итальянец Марио Бионди покажет невероятное

Соул-певец мировой величины представит в России новые композиции и всеми любимые хиты

Любители музыки смогут увидеть невероятное выступление Марио Бионди в России. Он даст концерты 25 апреля на сцене Aurora Concert Hall в Санкт-Петербурге и 26 апреля в "Известия Hall" в Москве

Итальянский исполнитель, обладающий глубоким, чарующим голосом, хорошо знаком почитателям соула. Всепоглощающая страсть к музыке, которая проявилась у Марио с самого раннего возраста, и решимость в достижении цели – вот в чем величие его таланта.

До восхождения на вершину славы певец прошел долгий путь. Начиная с 1988 г. Марио работал сессионным музыкантом у артистов международного уровня. Большой удачей Бионди считает сотрудничество с прославленным Рэем Чарльзом.

Поворотным моментом в карьере Марио Бионди стал японский релиз его первого сингла This Is What You Are в 2004 г., который получил популярность не только в Стране восходящего солнца, но и во всей Европе. Это и положило начало выдающейся карьеры певца.

Удивительны результаты продаж всех десяти его альбомов (некоторые из них стали платиновыми), вдохновляющие дуэты и работа с такими звездами первой величины, как Берт Бакарак, Чака Хан, Earth, Wind & Fire и многими другими. Его проникновенный баритон и любимый соул-джаз звучат на мировых концертных площадках.

Марио – настоящий профессионал своего дела: в каждое свое творение он пытается привнести что-то новое. Последняя пластинка под названием Brazil (2018) несет в себе чарующие элементы соул, джаз, поп-музыки. В альбоме также чувствуется влияние аутентичных бразильских песен. Несмотря на то, что Марио поет исключительно на английском языке, все его композиции звучат как настоящие итальянские канцоны – красиво, нежно, мелодично.

Талантливый и неповторимый Бионди приедет в Россию, чтобы растопить сердца итальянской страстью, очаровать необыкновенным голосом и покорить своими песнями.

Билеты уже в продаже.