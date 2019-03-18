Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Итальянец Марио Бионди покажет невероятное

Фото: пресс-служба
Соул-певец мировой величины представит в России новые композиции и всеми любимые хиты

Любители музыки смогут увидеть невероятное выступление Марио Бионди в России. Он даст концерты 25 апреля на сцене Aurora Concert Hall в Санкт-Петербурге и 26 апреля в "Известия Hall" в Москве 

Итальянский исполнитель, обладающий глубоким, чарующим голосом, хорошо знаком почитателям соула. Всепоглощающая страсть к музыке, которая проявилась у Марио с самого раннего возраста, и решимость в достижении цели – вот в чем величие его таланта.

До восхождения на вершину славы певец прошел долгий путь. Начиная с 1988 г. Марио работал сессионным музыкантом у артистов международного уровня. Большой удачей Бионди считает сотрудничество с прославленным Рэем Чарльзом.

Поворотным моментом в карьере Марио Бионди стал японский релиз его первого сингла This Is What You Are в 2004 г., который получил популярность не только в Стране восходящего солнца, но и во всей Европе. Это и положило начало выдающейся карьеры певца.

Удивительны результаты продаж всех десяти его альбомов (некоторые из них стали платиновыми), вдохновляющие дуэты и работа с такими звездами первой величины, как Берт Бакарак, Чака Хан, Earth, Wind & Fire и многими другими. Его проникновенный баритон и любимый соул-джаз звучат на мировых концертных площадках.

Марио – настоящий профессионал своего дела: в каждое свое творение он пытается привнести что-то новое. Последняя пластинка под названием Brazil (2018) несет в себе чарующие элементы соул, джаз, поп-музыки. В альбоме также чувствуется влияние аутентичных бразильских песен. Несмотря на то, что Марио поет исключительно на английском языке, все его композиции звучат как настоящие итальянские канцоны – красиво, нежно, мелодично. 

Талантливый и неповторимый Бионди приедет в Россию, чтобы растопить сердца итальянской страстью, очаровать необыкновенным голосом и покорить своими песнями.

Билеты уже в продаже.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Страшная тайна: от россиян скрыли правду о переговорах по Курилам

Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей