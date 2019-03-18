"Русская филармония" отмечает 18-летие

Официальный симфонический оркестр российской столицы подарит меломанам праздник

В Московском международном доме музыки 19 марта пройдет праздничный концерт "Лучшие рапсодии мира", в котором "Русская филармония" снова объединит рок (Queen), джаз (Гершвин) и классику (Рахманинов, Равель, Лист) в исполнении лучших пианистов современности Александра Синчука, Валерия Гроховского и главного дирижера оркестра Фабио Мастранджело. А 2 апреля в исполнении музыкантов оркестра можно будет услышать хиты Queen.

У "Руссской филармонии" с молодой энергией есть много далеко идущих планов и огромный багаж музыкальных проектов в активном графике. Оркестр славится своей мультижанровостью и креативом.

Совсем недавно осуществился еще один амбициозный проект, еще одна мечта руководителя оркестра Гаянэ Шиладжян. "Несколько лет назад, во время совместной записи оперного альбома с Монтсеррат Кабалье, я спросила сколько концертов вы исполнили с Фредди Меркьюри, где звучал полный альбом "Barcelona" с симфоническим оркестром. К моему удивлению, ответ был – ни разу, хотя такая мечта была у нас двоих. Я пообещала Монтсеррат, что альбом "Barcelona" будет звучать с симфоническим оркестром. В ноябре 2018-го весь альбом "Barcelona" прозвучал в проекте "Queen Best Hits & Barcelona" на сцене Кремлевского дворца и прочно закрепился в репертуаре оркестра "Русская филармония", рассказала она.

В ближайшие месяцы оркестр исполнит масштабный мультимедийный концерт в Страстную пятницу (26 апреля в ММДМ) – "Реквием Верди и шедевры эпохи Возрождения". В Кремлевском дворце пройдёт два проекта из серии "Посвящение великим исполнителям": 6 апреля – Муслиму Магомаеву с участием Методие Бужора и Николая Рябухи, и 30 мая – Майклу Джексону и Уитни Хьюстон с участием американских исполнителей Белинды Дэвидс и Дантанио.

Сайт оркестра – http://www.orchestra.ru/