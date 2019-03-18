Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Русская филармония" отмечает 18-летие

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония". Фото: апресс-служба
Официальный симфонический оркестр российской столицы подарит меломанам праздник

В Московском международном доме музыки 19 марта пройдет праздничный концерт "Лучшие рапсодии мира", в котором "Русская филармония" снова объединит рок (Queen), джаз (Гершвин) и классику (Рахманинов, Равель, Лист) в исполнении лучших пианистов современности Александра Синчука, Валерия Гроховского и главного дирижера оркестра Фабио Мастранджело. А 2 апреля в исполнении музыкантов оркестра можно будет услышать хиты Queen.

Фабио Мастранджело)и Гаянэ Шиладжян. Фото: пресс-служба

У "Руссской филармонии" с молодой энергией есть много далеко идущих планов и огромный багаж музыкальных проектов в активном графике. Оркестр славится своей мультижанровостью и креативом.

Совсем недавно осуществился еще один амбициозный проект, еще одна мечта руководителя оркестра Гаянэ Шиладжян. "Несколько лет назад, во время совместной записи оперного альбома с Монтсеррат Кабалье, я спросила сколько концертов вы исполнили с Фредди Меркьюри, где звучал полный альбом "Barcelona" с симфоническим оркестром. К моему удивлению, ответ был – ни разу, хотя такая мечта была у нас двоих. Я пообещала Монтсеррат, что альбом "Barcelona" будет звучать с симфоническим оркестром. В ноябре 2018-го весь альбом "Barcelona" прозвучал в проекте "Queen Best Hits & Barcelona" на сцене Кремлевского дворца и прочно закрепился в репертуаре оркестра "Русская филармония", рассказала она.

Гаянэ Шиладжян. Фото: пресс-служба

В ближайшие месяцы оркестр исполнит масштабный мультимедийный концерт в Страстную пятницу (26 апреля в ММДМ) – "Реквием Верди и шедевры эпохи Возрождения". В Кремлевском дворце пройдёт два проекта из серии "Посвящение великим исполнителям": 6 апреля – Муслиму Магомаеву с участием Методие Бужора и Николая Рябухи, и 30 мая – Майклу Джексону и Уитни Хьюстон с участием американских исполнителей Белинды Дэвидс и Дантанио.

Сайт оркестра – http://www.orchestra.ru/

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Страшная тайна: от россиян скрыли правду о переговорах по Курилам

Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей