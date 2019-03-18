Хибла Герзмава приглашает любителей музыки

В столице России стартовало грандиозное мероприятие

В Большом зале Московской консерватории 14 марта открылся XVII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…". Гостями вечера, посвященного памяти выдающегося певца, народного артиста СССР, солиста Большого театра Зураба Соткилава, стали знаменитый тенор Хосе Кура и дирижер Даниэле Каллегари, вставший за пульт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. Организатором концерта выступило Международное концертное агентство "Подмосковные вечера".

Свой первый фестиваль молодая, но уже проставленная прима Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, выпускница Московской консерватории и первая в истории Конкурса им. П.И. Чайковского обладательница Гран-при, провела в 2001 г. в родной Абхазии. С тех пор он заметно расширил границы и приобрел мировой масштаб. Открытие фестиваля с 2014 г. проходило в Золотом зале "Музикферайн" в Вене, Карнеги-холл в Нью-Йорке и на элитном зимнем курорте Санкт-Мориц в Швейцарии.

Названная прессой "золотым сопрано России" Хибла Герзмава, аргентинский тенор Хосе Кура и итальянский дирижер Даниэле Каллегари на одной сцене встретились не впервые. Их ансамбль сложился в 2018 г. в Дрезденской опере на спектакле "Отелло" Дж. Верди. Главные партии в этой опере очень многое значат для обоих певцов и прочно вошли в их репертуар. В 2016 г. Хосе Кура был приглашен на партию Отелло Зальцбургским Пасхальным фестивалем и барселонским театром Лисео.

В том же году Хибла дебютировала в роли Дездемоны в Метрополитен-опера. Вообще, это одна из любимейших оперных героинь певицы, но именно о спектакле с Хосе Кура в марте 2018 года она отзывается с особой теплотой: "У меня раньше никогда не было такого Отелло. Конечно, я уважаю всех коллег, но они очень разные. Очень много зависит от энергии, которую вы получаете от партнера. Но самое главное – это драма, общая линия, ощущение любви на сцене. Я могу все сделать, если это есть. Тогда дыхание – как водопад" (Volker Hagedorn для Opernhaus Zürich MAG 59, Mai 2018).

Ведущий вечера Юлиан Макаров упомянул о том, как много лет назад Хибле довелось исполнить в том же зале сцену ревности из оперы "Отелло" с непревзойденным исполнителем этой партии Зурабом Соткилава, и его игра была настолько мощной, сильной, захватывающей, что почти всю сцену ей пришлось провести спиной к слушателям – чтобы никто не видел ее слез. Поэтому все второе отделение концерта хозяйка фестиваля решила посвятить этому шедевру Верди и его наиболее драматической заключительной сцене. Впрочем, Верди занял почетное место и в первой части вечера, составленной из двух больших блоков.

В первый вошли фрагменты из оперы Р. Леонкавалло "Паяцы" в исполнении гостя вечера – Хосе Кура, который знаменитой арией Канио в очередной раз напомнил поклонникам, что он не только превосходный певец, но и актер, и вообще личность неординарная. Помимо дирижерской и композиторской деятельности в 2007 году при создании фильма "La Commedia è finita" – творческого переосмысления оперы "Паяцы" с танцем и пантомимой – началась его карьера в качестве режиссера и художественного оформителя.

Хибла же представила в первом отделении еще одну недавнюю вердиевскую работу – партию Леоноры в опере "Сила судьбы", сделанную в 2018 году для Цюрихской оперы. Партия ознаменовала новый этап для певицы, чей голос со временем стал более красочным и бархатистым, превратившись из колоратурного в высокое лирическое сопрано. Хибла призналась, что в будущем ей хотелось бы спеть Норму и Леонору в "Трубадуре", а с Виолеттой в Большом театре и всеми четырьмя женскими партиями, которые она исполняет в "Сказках Гофмана" в Метрополитен-опера, она хотела бы расстаться.



Дирижер Даниэле Каллегари много лет посвятил самому известному итальянскому оперному дому, родному театру Верди – миланскому Ла Скала: под его управлением Госоркестр России правдиво и точно воссоздал темпы, характеры и эмоции веристкой и драматической итальянской оперы.

После финальной ноты концерта – того самого последнего дуэта Отелло и Дездемоны – сложно было представить какие-то бисы, однако по законам оперного гала, артисты нашли выход из положения, исполнив невинный дуэт Рудольфа и Мими из оперы "Богема" Дж. Пуччини нарочито иронично и насмешливо. И на прощание Хибла подарила абхазскую народную песню, пригласив слушателей на следующие концерты фестиваля – уже в Абхазию.