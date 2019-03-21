В Кремле вспомнят Муслима Магомаева

Знаменитому певцу посвятят гала-концерт "Нет песни без тебя"

В память о Муслиме Магомаеве 6 апреля на сцене Большого Кремлевского дворца в исполнении Методие Бужора, Николая Рябухи и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" прозвучат хиты легендарного артиста ХХ в. – "Королева красоты", "Лучший город земли", "Свадьба", "Чертово колесо", "Верни мне музыку", "Скажите, девушки", "Мелодия", "Благодарю тебя", "Синяя вечность" и другие. С этого концерта начинается настоящая весна.

На протяжении многих десятилетий Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов, а его имя стало своеобразным символом нашего искусства. Необычайной красоты баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей.

Диапазон его возможностей был необычайно широк – оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные сочинения азербайджанских и русских композиторов, эстрадные песни. В 60-е и 70-е популярность Магомаева в СССР была безграничной: выступления на многотысячных стадионах, гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом (Франция, Болгария, Польша, Канада, Финляндия, Иран и др.

В 31 год певец был удостоен звания народного артиста СССР. Но, безусловно, высшая награда – это искренняя и безграничная любовь и память благодарных слушателей.

Успех популярного певца Методие Бужора основывается на трех "китах" – прекрасном голосе, великолепном профессиональном образовании и неповторимом обаянии. Он начал свою карьеру в труппе Московского театра "Новая опера", являлся приглашённым солистом в Лейпцигской опере, Михайловском театре оперы и балета, исполнял партии Гремина ("Евгений Онегин" Чайковского), Спарафучиле ("Риголетто" Верди), Сальери ("Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова) и многие другие.

В 2007 г. Методие Бужор познакомился с Муслимом Магомаевым. После этой встречи в творчестве Методие все большее место стала занимать классическая эстрадная песня.

В 2009 г. Бужор принял решение, которое полностью изменило его карьеру – он оставил оперу и выбрал эстраду. И с этих пор самыми любимыми его песнями становятся песни из репертуара Муслима Магомаева. Методие Бужор признается, что встреча с известным певцом изменила его судьбу.

"Я пою песни из репертуара великого артиста и, как отметили Муслим Магометович и Тамара Ильинична Синявская, у меня неплохо получается". Еще большую популярность Методие Бужору принесло успешное участие в телешоу "Голос" и телепроекте "Две звезды", – сказал он.

В концерте принимает участие талантливый певец и композитор Николай Рябуха, который несмотря на молодость, уже покорил множество творческих вершин. Лауреат международных конкурсов, обладатель великолепного бархатного бас-баритона покоряет публику искренностью, лиризмом и глубиной чувств.

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" заслуженно завоевал любовь москвичей, россиян и стал известным музыкальным брендом. Критики отмечают особую сильную энергетику концертов, не оставляющую равнодушными никого из многотысячных слушателей всех возрастов.

Начало концерта в 19:00. Категория 6+. Подробности на сайте.