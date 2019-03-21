Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Кремле вспомнят Муслима Магомаева

Муслим Магомаев. Фото: пресс-служба
Знаменитому певцу посвятят гала-концерт "Нет песни без тебя"

В память о Муслиме Магомаеве 6 апреля на сцене Большого Кремлевского дворца в исполнении Методие Бужора, Николая Рябухи и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" прозвучат хиты легендарного артиста ХХ в. – "Королева красоты", "Лучший город земли",  "Свадьба", "Чертово колесо", "Верни мне музыку", "Скажите, девушки", "Мелодия", "Благодарю тебя", "Синяя вечность" и другие. С этого концерта начинается настоящая весна.  

На протяжении многих десятилетий Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов, а его имя стало своеобразным символом нашего искусства. Необычайной красоты баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей.

Диапазон его возможностей был необычайно широк – оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные сочинения азербайджанских и русских композиторов, эстрадные песни. В 60-е и 70-е популярность Магомаева в СССР была безграничной: выступления на многотысячных стадионах, гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом (Франция, Болгария, Польша, Канада, Финляндия, Иран и др.

В 31 год певец был удостоен звания народного артиста СССР. Но, безусловно, высшая награда – это искренняя и безграничная любовь и память благодарных слушателей. 

Успех популярного певца Методие Бужора основывается на трех "китах" – прекрасном голосе, великолепном профессиональном образовании и неповторимом обаянии. Он начал свою карьеру в труппе Московского театра "Новая опера", являлся приглашённым солистом в Лейпцигской опере, Михайловском театре оперы и балета, исполнял партии Гремина ("Евгений Онегин" Чайковского), Спарафучиле ("Риголетто" Верди), Сальери ("Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова) и многие другие.

Методие Бужор. Фото: пресс-служба

В 2007 г. Методие Бужор познакомился с Муслимом Магомаевым. После этой встречи в творчестве Методие все большее место стала занимать классическая эстрадная песня.

В 2009 г. Бужор принял решение, которое полностью изменило его карьеру – он оставил оперу и  выбрал эстраду. И с этих пор самыми любимыми его песнями становятся песни из репертуара Муслима Магомаева. Методие Бужор признается, что встреча с известным певцом изменила его судьбу.

"Я пою песни из репертуара великого артиста и, как отметили Муслим Магометович и Тамара Ильинична Синявская, у меня неплохо получается". Еще большую популярность Методие Бужору принесло успешное участие в телешоу "Голос" и телепроекте "Две звезды", – сказал он. 

В концерте принимает участие талантливый певец и композитор Николай Рябуха, который  несмотря на молодость, уже покорил множество творческих вершин. Лауреат международных конкурсов, обладатель великолепного бархатного бас-баритона покоряет публику искренностью, лиризмом и глубиной чувств.    

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" заслуженно завоевал любовь москвичей, россиян и стал известным музыкальным брендом. Критики отмечают особую сильную энергетику концертов, не оставляющую равнодушными никого из многотысячных слушателей всех возрастов. 

 Начало концерта в 19:00. Категория 6+. Подробности на сайте

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

"Как вошь на сковороде": Порошенко выдумал новые санкции перед выборами

Пострадали граждане и других иностранных государств

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей